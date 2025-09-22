Ministrul Apărării, după înmulțirea incidentelor cu drone și avioane ale Rusiei: „La un moment dat, dacă insistă, ţările NATO se vor apăra”

Alianța Nord-Atlantică îşi va apăra teritoriul în faţa provocărilor ruseşti, afirmă ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, care consideră totuși că este „cale lungă” de la acţiuni precum cele din Polonia la război. Oficialul guvernamental este convins că provocările din partea Federaţiei Ruse în regiune vor continua.

„NATO îşi va apăra teritoriul şi probabil suntem aproape să vedem, de fapt, s-a întâmplat în Polonia, armament rusesc a fost dat jos cu armament NATO. Dar asta nu înseamnă război, NATO, care o alianţă defensivă, şi-a apărat teritoriul. (…) Aceste provocări vor continua, eu sunt sigur, şi, la un moment dat, dacă (Moscova) insistă, ţările NATO se vor apăra, dar de aici până la război e cale lungă”, a spus Ionuţ Moşteanu luni seară, la Antena 3.

El a explicat că, în cazul avioanelor cu pilot, există „nişte proceduri de interceptare” care prevăd că „recurgerea la armament este ultima instanţă, ultimul punct”, potrivit News.ro.

Întrebat dacă doborârea unui avion militar rusesc care nu răspunde procedurilor de interceptare ar presupune începutul războiului, Moşteanu a răspuns: „NATO trebuie să-şi apere teritoriul şi asta va face, astea sunt toate semnalele pe care le-au dat aliaţii în ultima perioadă, şi noi, alături de ei”.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat anterior în cursul zilei de luni că țara lui este dispusă să ia „orice decizie” pentru doborârea unor ținte aeriene ce ar putea reprezenta o amenințare, cum ar fi avioane sau drone rusești, dar numai în situații clare de încălcare de către acestea a spațiului aerian polonez și numai dacă există un sprijin unanim din partea aliaților din NATO.

Precizările lui Tusk au venit ca răspuns la declarațiile președintelui ceh Petr Pavel, un general care a activat în cadrul NATO și a sugerat ca țările acestei alianțe să poată doborî avioane rusești ce le-ar încălca spațiul aerian, susținând că astfel Rusia „își va da seama foarte curând că a făcut o greșeală și că a depășit limitele acceptabile” prin incursiunile sale aeriene în spațiul aerian al țărilor NATO.

Declarațiile lor au venit pe fondul înmulțirii incidentelor cu drone și avioane rusești. În noaptea de 9 spre 10 septembrie, circa 20 de drone au pătruns în spațiul aerian polonez. Polonia și aliați din NATO care au avioane de luptă desfășurate în această țară au doborât dronele cu rachete lansate de avioane F-16 și F-35.

Vinerea trecută, două avioane de vânătoare rusești au zburat la joasă altitudine deasupra platformei petroliere Petrobaltic, deținută de compania de stat poloneză Orlen, în Marea Baltică. În aceeași zi, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au intrat în spațiul aerian eston, un incident pe care guvernul de la Tallinn l-a descris drept o „provocare fără precedent” din partea Rusiei, care a negat intrarea acelor avioane în spațiul aerian al Estoniei.

Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru joi, la ora 12.00. Reuniunea de la Palatul Cotroceni va avea ca subiect modul în care vor răspunde autoritățile în cazul încălcărilor spațiului aerian de către drone sau alte tipuri de aeronave.