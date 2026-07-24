Ministrul Apărării spune că „militarii români fac minuni”. „Pilotul a avut o fracțiune de secundă”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, i-a felicitat pe militarii români pentru că au doborât cu succes drona care pătrunsese în spațiul aerian național în această dimineață, o misiune care, potrivit oficialului, a durat doar șapte minute din momentul în care au fost ridicate de la sol avioanele de vânătoare F-16.

„Indiciile incipiente” duc la concluzia că drona a fost una de proveniență rusească, de tip Geran 2, a declarat ministrul, vineri, la Digi24.

„Cert este că la șapte minute de când au decolat aeronavele românești, au lucrat în echipă, dar unul dintre piloți a interceptat drona și a doborât-o. E o chestie fantastică pentru militarii români, pe care îi felicit din tot sufletul. Am avut și ocazia să vorbesc cu ambii piloți români care au fost în misiune astăzi”, a spus Radu Miruță.

Ministrul a amintit că nu este prima oară când un pilot român doboară o dronă. Un astfel de eveniment a avut loc și în mai, în Estonia.

„Imaginați-vă doar că la nivel NATO, pe teritoriul Uniunii Europene, au fost doborâte până acum doar trei drone, iar două dintre aceste trei drone au fost doborâte de piloți români. Militarii români fac minuni cu ce au la dispoziție. A fost o presiune normală, de altfel, de a demonstra că nu există urmă de îndoială cu privire la decizia de a da jos dronele”, a adăugat oficialul.

Radu Miruță spune că, astăzi, „pilotul român a avut o fracțiune de secundă la dispoziție pentru a angaja drona și a reușit”.

„Există o garanție că militarii români fac maximul posibil”

Radu Miruță a explicat că sistemele de apărare antiaeriană poziționate la sol „au o rază limitată de acțiune”, iar drona care pătrunsese astăzi în spațiul aerian național „nu a trecut prin raza de acțiune a sistemelor de apărare antiaeriană de la sol” și „tocmai de aceea a fost luată decizia de ridicare a avioanelor de luptă”.

„Nu a fost niciodată deasupra unor aglomerări urbane mari. A fost deasupra a sate, comune. În momentul în care este considerată țintă ostilă, se face maximul posibil pentru ca ea să fie angajată și dată jos. Nu există o garanție că astfel de lucruri nu se vor mai întâmpla. Există o garanție că militarii români fac maximul posibil, cu tot ceea ce au la dispoziție, și față de lunile trecute scenariile pentru care Ministerul Apărării poate interveni cu succes sunt mai mari și sunt în creștere, dar nu acoperă toate posibilitățile”, a mai declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.