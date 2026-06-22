Ministrul Barbu, al Agriculturii, l-a jignit pe Bolojan în audierile din Parlament: „Analfabet în economie”. Ce a spus că se va întâmpla azi

La audierile lui Florin Barbu, ministrul desemnat a avut mai multe schimburi dure cu parlamentari, în special PNL și USR.

Parlamentarul Sebastian Cernic, USR, l-a întrebat pe ministrul desemnat al Agriculturii: „Pentru dezvoltarea rurală nu ați găsit să scrieți un rând. Ați venit cu 10 rânduri din 79 de pagini. Ați luat totul din programul de guvernare, din programul lui Bolojan, dar nu ați luat și ce era important: dezvoltarea satului românesc. Ce s-a întâmplat?”

Florin Barbu, vizibil enervat, i-a răspuns: „Programul de guvernare nu l-a făcut Bolojan, ci noi toți cei care eram la masă. Toți, nu Bolojan.”

Cateva minute mai târziu, Barbu a revenit la numele lui Bolojan: „Atunci când ești analfabet în economie, așa cum este domnul Bolojan, e timpul să mergi acasă. Şi asta se va întâmpla astăzi”.

Adrian Cozma din PNL a observat: „Domnule academician Barbu, nu domnul Bolojan a fost ministru al Agriculturii. Dumneavoastră ați fost”.

Florin Barbu a mai fost ministru al Agriculturii în primele guvernele conduse de Marcel Ciolacu, dar și în precendul guvern Bolojan.

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