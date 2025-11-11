ULTIMA ORĂ România se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei Petrotel Lukoil, anunță ministrul Energiei

Ministerul Energiei lucrează, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea unei legislații referitoare la activele deținute de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat marți seară ministrul energiei Bogdan Ivan. Acesta a spus că România trebuie să preia controlul asupra companiei.

Anunțul vine după ce Bulgaria a decis deja, săptămâna trecută, să preia controlul asupra activelor Lukoil, fiind în plină procedură pentru numirea unor administratori speciali.

Până acum, România nu a luat nicio decizie clară.

„România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național”, a precizat Bogdan Ivan, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

România nu va cere derogări

Potrivit ministrului energiei, viitoarea legislație va asigura „pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili”.

Ministrul susține că vor fi aplicate „ferm” sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil și nu va cere nicio derogare.

„O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene”, a precizat ministrul.

Petrotel are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,4 milioane de tone anual. Este o rafinărie mai mică decât Petrobrazi, de 4,5 milioane tone, deținută de OMV Petrom, și decât Petromidia, de 4,8 milioane tone, deținută de Rompetrol Rafinare.

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft întră în vigoare pe 21 noiembrie. De la acea dată încetează orice afacere cu aceste companii și filialele sale din străinătate.

Lukoil încearcă să vândă Rafinăria Petrotel Ploiești de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Lukoil mai deține în România o rețea de 320 de benzinării.

Bulgaria se grăbește să preia controlul asupra activelor Lukoil

În Bulgaria, Neftochim Byrgas, deținută de Lukoil, este singura rafinărie și cea mai mare companie privată din țară. De altfel, este una dintre cele mai mari rafinării din Europa de Est, cu o capacitate de aproape 10 milioane tone de petrol.

Bulgaria se mișcă rapid pentru a prelua controlul deplin asupra operațiunilor gigantului petrolier rus Lukoil din țară, după ce parlamentul a adoptat pe 7 noiembrie o legislație de urgență care permite statului să vândă filialele companiei, relatează publicația Mediapool.

Guvernul se pregătește să numească unul sau mai mulți administratori speciali pentru a prelua conducerea Neftochim, a peste 220 de benzinării, a unui terminal petrolier și a unei vaste rețele de depozite de combustibil care generează venituri anuale de peste 8 miliarde de euro.

Prim-ministrul Rosen Jelyazkov a confirmat luni că vor fi numiți unul sau doi administratori pentru a supraveghea afacerile Lukoil din Bulgaria.

„Vom asigura respectarea sancțiunilor, astfel încât niciun ban să nu meargă spre războiul din Ucraina”, a adăugat prim-ministrul.