Ce fac România și Bulgaria în cazul Lukoil. Autoritățile bulgare au luat rapid o decizie privind gigantul petrolier rusesc aflat sub sancțiunile SUA / Guvernul României amână

Autoritățile bulgare au acționat rapid după ce gigantul Lukoil, aflat sub sancțiunile SUA, a rămas fără cumpărător pentru activele sale din străinătate. La sfârșitul săptămânii trecute, imediat după ce traderul de mărfuri Gunvor Group a anunţat că își retrage oferta de cumpărare a activelor internaționale ale Lukoil, Parlamentul bulgar a adoptat, de urgență, o lege prin care statul poate prelua controlul deplin asupra operațiunilor Lukoil din Bulgaria. Ce face România?

Acest articol a fost realizat în cadrul proiectului transfrontalier PULSE de Claudia Pîrvoiu (HotNews.ro) și Krasen Nikolov (Mediapool, Bulgaria)

Spre deosebire de autoritățile bulgare, cele din România nu știu încă ce decizie să adopte. „Într-o săptămână, vom ști. Până atunci, ne vom lămuri și cu poziția SUA”, a declarat pentru HotNews un înalt oficial guvernamental.

Potrivit acestuia, în cazul României nu rafinăria Petrotel este un activ strategic, ci rețeaua de benzinării.

Petrotel are o capacitate de rafinare de aproximativ 2,4 milioane de tone anual. Este o rafinărie mai mică decât Petrobrazi, de 4,5 milioane tone, deținută de OMV Petrom, și decât Petromidia, de 4,8 milioane tone, deținută de Rompetrol Rafinare.

Sancțiunile SUA împotriva Lukoil și Rosneft întră în vigoare pe 21 noiembrie. De la acea dată încetează orice afacere cu aceste companii și filialele sale din străinătate.

Guvernul României evită să se pronunțe

Jurnaliștii de la Politico au aflat că autoritățile române iau în considerare solicitarea unei „prelungiri a sancțiunilor”, în timp ce își elaborează propriul răspuns. Naționalizarea este văzută ca o „ultimă opțiune”, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Politico.

Despre derogări temporare au vorbit și oficiali din Republica Moldova. „Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, am solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a Republicii Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată. În același timp, purtăm discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen”, a explicat ministrul Energiei de la Chișinău, Dorin Junghietu.

Poziția oficială a României față de situația Lukoil este încă necunoscută. Autoritățile oferă cu greutate declarații pe această temă, iar acestea sunt sărace în informații. De exemplu, Ministerul Energiei a transmis o poziție oficială abia la o săptămână după ce SUA au anunțat sancțiunile asupra grupului Lukoil.

Ministerul Energiei a spus atunci că își va putea exprima „o poziție ulterioară doar după clarificarea completă a structurii acționariatului și a provenienței capitalului oricărui potențial investitor”.

Ministrul român al Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a declarat pentru Politico că Bucureștiul este „pregătit” din punct de vedere operațional pentru orice scenariu.

Guvernul nu a avut nicio poziție oficială până în prezent.

Lukoil încearcă să vândă Rafinăria Petrotel Ploiești de aproape zece ani, dar investitorii nu au fost interesați. Una dintre cauze este faptul că rafinăria are instalații învechite și necesită investiții foarte mari, a explicat, pentru HotNews, un specialist din domeniul petrolier.

Lukoil mai deține în România o rețea de 320 de benzinării.

Bulgaria se grăbește să preia controlul asupra activelor Lukoil

În Bulgaria, Neftochim Byrgas, deținută de Lukoil, este singura rafinărie și cea mai mare companie privată din țară. De altfel, este una dintre cele mai mari rafinării din Europa de Est, cu o capacitate de aproape 10 milioane tone de petrol.

Bulgaria se mișcă rapid pentru a prelua controlul deplin asupra operațiunilor gigantului petrolier rus Lukoil din țară, după ce parlamentul a adoptat pe 7 noiembrie o legislație de urgență care permite statului să vândă filialele companiei.

Guvernul se pregătește să numească unul sau mai mulți administratori speciali pentru a prelua conducerea Neftochim, a peste 220 de benzinării, a unui terminal petrolier și a unei vaste rețele de depozite de combustibil care generează venituri anuale de peste 8 miliarde de euro.

Prim-ministrul Rosen Jelyazkov a confirmat luni că vor fi numiți unul sau doi administratori pentru a supraveghea afacerile Lukoil din Bulgaria.

„Vom asigura respectarea sancțiunilor, astfel încât niciun ban să nu meargă spre războiul din Ucraina”, a adăugat prim-ministrul.

Lukoil nu va avea drept de vot în Bulgaria

Jelyazkov a dezvăluit, de asemenea, că guvernul solicită o derogare de șase luni de la sancțiunile SUA pentru a permite rafinăriei din Burgas, care furnizează aproximativ 80% din combustibilul Bulgariei, să continue să funcționeze în timpul tranziției către un nou proprietar. Scopul, a spus el, este de a garanta securitatea energetică și de a preveni perturbarea pieței, asigurând în același timp o predare legală și transparentă a activelor.

„Încă din prima zi a sancțiunilor impuse de OFAC, am menținut un dialog constant cu Trezoreria SUA, OFAC, Departamentul de Stat și Departamentul Energiei. Poziția noastră este clară – vom aplica pe deplin sancțiunile pentru a preveni orice finanțare a războiului din Ucraina. Legea adoptată vineri oferă cadrul legal pentru a face acest lucru. Odată ce va fi publicată în Monitorul Oficial, toate prevederile vor fi activate”, a explicat premierul Bulgariei.

Noua legislație permite Guvernului Bulgariei să preia controlul asupra activelor locale ale Lukoil și să le vândă unui nou proprietar. Compania rusă nu va avea drept de vot și nu va putea contesta decizia statului. Măsurile vor intra în vigoare odată ce legea va fi publicată oficial la sfârșitul acestei săptămâni.

În weekend, unități de poliție și contrainformații au fost desfășurate pentru a securiza instalațiile Lukoil, pe fondul temerilor de potențiale sabotaje.

„Chiar înainte de impunerea sancțiunilor, au avut loc incidente la rafinăriile deținute de Rusia din Europa. Aceste acțiuni preventive vizează protejarea infrastructurii critice, cum ar fi rafinăria și alte instalații Lukoil”, a declarat Zhelyazkov.