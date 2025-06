Ministrul care a negociat la Bruxelles introducerea buletinelor de identitate cu cip a fost chemat să revină cu soția la ghișeu pentru a obține noul act. ”E dezamăgitor”

MAI a lansat recent un site despre cum românii pot obține noua carte de identitate. Au apărut problemele. Ce reclamă românii.

Ciprian Teleman a fost ministru al Digitalizării din decembrie 2020 – septembrie 2021 în Guvernul Cîțu. În mandatul său, ministerul a negociat cu oficialii Comisiei Europene tot pilonul de digitalizare din PNRR, inclusiv introducerea cărții electronice de identitate cu cip.

El afirmă, într-o discuție cu HotNews, că a fost unul dintre cei care s-au izbit de felul în care se eliberează noul buletin. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat recent pe Facebook lansarea unei pagini dedicate cu informații despre cum se obține noua carte electronică de identitate (CEI), beneficiile și diferențele față de cartea de identitate simplă.

Ciprian Teleman a relatat ce probleme a întâmpinat la ghișeul Evidenței populației din Corbeanca. Acolo unde locuiește împreună cu soția sa. Și acolo a vrut să-și schimbe actul de identitate valabil cu noul buletin cu cip. Nu a putut.

„Soția mea, când a cumpărat terenul, l-a pus pe numele ei și pentru asta ea trebuie să vină fizic la Evidența populației, în Corbeanca, să ateste că eu sunt soțul probabil…”, a spus fostul ministru. Cum a început odiseea lui?

Ciprian Teleman Foto: Arhiva personala

Teleman: buletin nou, legea veche

„Procedura de preschimbare a unui document valabil cu unul nou este identică cu procedura veche de schimbare a unui document, adică prezentarea documentelor în original”, a povestit Ciprian Teleman.

”E vorba certificat de căsătorie, atestarea că strada pe care stai are un nume, iar dacă imobilul nu a fost cumpărat de tine, ci de soție, trebuie să fie prezentă la Evidența Populației. Mi se pare că birocrația asta nu stimulează adopția noului act electronic de identitate. În Corbeanca, unde am fost, mi-au spus că legea nu s-a schimbat și sunt obligați să ceară documentele după legea veche”, a explicat acesta.

„La eliberarea CEI este un mic interogatoriu”

Fostul ministru al Digitalizării a spus că la ghișeu solicitanții trebuie să completeze un chestionar.

„La eliberarea cărții electronice de identitate este un mic interogatoriu, care la mine s-a oprit în momentul în care doamna de la ghișeul a văzut că în actul de vânzare-cumpărare este trecută doar soția. Când a cumpărat terenul, soția mea l-a pus pe numele ei și pentru asta ea trebuie să vină fizic la Evidența Populației, la Corbeanca, să ateste că eu sunt soțul probabil..”, a relatat, ușor amuzat, fostul ministru.

Cartea actuală de identitate a fost eliberată în baza unor documente și mai este valabilă încă 4 ani, spune acesta.

„Va trebui să vin cu soția să fac dovada că locuiesc acolo și sunt la respectiva adresă. Mi-au cerut două documente: actul de vânzare-cumpărare și procesul verbal de recepție a lucrării, care se eliberează când e imobilul gata. Cu aceste două am fost și am făcut copii după ele. Acestea probabil rămân în sistem și nu va mai trebui să le aducem pe viitor, dar ar trebui să informeze cu privire la toate aceste aspecte”, a spus el.

„Pot să vă trec „administrator firmă”?

Revenind la întrebările din chestionar, Teleman a spus că a mai fost întrebat de situația militară.

„M-au întrebat care este situația militară (rezervist, grad), ultimul nivel de studii, funcția pe care o am acum și ocupația. Am spus că sunt antreprenor. A căutat vreo 5 minute și nu a găsit antreprenor ca „ocupație” și m-a întrebat: „pot să vă trec „administrator firmă”? Și am spus că nu e nicio problemă că sunt administrator firmă. La final doamna de la ghișeu mi-a arătat un chestionar pe care l-am semnat că datele sunt conforme cu ce a înregistrat ea”, a zis acesta.

Fostul ministru a mai precizat că i s-a transmis că nu va avea nevoie de reprogramare pentru a relua tot procesul de eliberare a noii cărți electronice de identitate, procesul urmând să se reia oricând va veni cu soția sa la ghișeu.

Cetățenii reclamă că noile buletine cu cip nu pot fi citite la notari, bănci sau în alte instituții

La postarea de pe Facebook a MAI, care însoțește prezentarea noului site, românii susțin că cei care au reușit să intre în posesia noilor buletine cu cip „întâmpină probleme la notari, bănci sau în alte instituții pentru ca aceștia nu au în dotare cititoare de buletine, astfel ei nu îți pot valida domiciliul.

„Ca să mergi la un notar care nu are cititor de carduri/buletine, trebuie sa mergi la Evidența populației să îți emită o adeverință în care să fie notată reședința. Care sunt soluțiile pe care le luați sau ne sfătuiți să le luăm in astfel de circumstanțe?”, întreabă un utilizator.

Un alt utilizator întreabă MAI: „Există în acest moment posibilitatea de a se emite o CEI având și o viza de reședință (flotant) adăugată la informațiile electronice?”

El susține că „la începutul lunii trecute am avut o programare la Evidența Populației pentru a-mi schimba CI cu CEI și mi s-a comunicat faptul că nu s-a implementat și posibilitatea de a adăuga o adresă de reședință separat de adresa standard de domiciliu”.

HotNews.ro a solicitat MAI să ofere răspunsuri la toate aceste situații și vom reveni imediat ce vom primi răspunsurile.

MAI a publicat joi un ghid prin care s-ar putea vizualiza informațiile personale de pe cip (inclusiv domiciliul și reședința)

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a publicat joi după-amiază un ghid de utilizare a unei aplicații dedicate cărții electronice de identitate.

„Dacă deții noua carte electronică de identitate (CEI), acest ghid te va ajuta să explorezi beneficiile ei. Pentru a utiliza CEI pe o stație de lucru, ai nevoie:

de un cititor de carduri – integrat în laptop sau conectat extern;

și de o aplicație dedicată pentru CEI.

Aplicația dedicată (middleware), IDPLUGMANAGER (conform denumirii date de producător), îți permite următoarele:



vizualizarea informațiilor personale înscrise pe CEI (inclusiv domiciliul și reședința)

autentificarea în sisteme informatice

semnarea electronică a documentelor folosind semnătura electronică avansată

vizualizarea informațiilor înscrise în certificatele digitale emise de MAI și care sunt stocate pe carte

resetarea PIN-urilor de autentificare și de semnare

Aplicația dedicată se instalează pe o stație de lucru (ex. PC, laptop). Sistemele de operare suportate (la data publicării acestui ghid) sunt: Microsoft Windows 10 – 64bit și Microsoft Windows 11 – 64bit.

MAI atenționează toți utilizatorii de CEI: Nu comunicați nimănui codurile PIN ale cărții electronice de identitate! Nimeni nu are dreptul să vă solicite codurile PIN prin SMS, e-mail sau telefon.