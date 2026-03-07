Ministrul Culturii spune că a făcut un control inopinat la Muzeul Național „George Enescu”. „Inspecția, anunțată cu zece minute în avans”

Andras Istvan Demeter a făcut vineri o verificare directă a modului în care sunt păstrate manuscrise ale lui George Enescu și alte bunuri din Tezaur la Palatului Cantacuzino, sediul muzeului care poartă numele ccelebrului compozitor român, după o investigație făcute de Cultura la dubă, a anunțat sâmbătă Ministerul Culturii.

Potrivit sursei citate, ministrul Culturi a făcut, vineri, împreună cu fostul director al Muzeului Judeţean Mureş, arheologul Koppány Bulcsú Ötvös – secretar de stat, o vizită la Muzeul Naţional „George Enescu”.

„Inspecţia care a avut loc după încheierea programului de lucru al muzeului a fost anunţată cu doar zece minute în avans, tocmai pentru a permite o evaluare directă şi obiectivă a situaţiei din teren, obţinerea de informaţii nemijlocite de la reprezentanţii instituţiei şi evaluarea situaţiilor sensibile, pe baza unei analize a întregului context. Discuţiile cu specialiştii muzeului, precum şi cu managementul instituţiei s-au concentrat pe acele informaţii apărute recent în spaţiul public care au generat îngrijorări legate de calitatea condiţiilor de depozitare a patrimoniului muzeal”, se arată într-un comunicat al Ministerului Culturii.

Andras Istvan Demeter a susținut că a „inspectat toate depozitele” și că patrimoniului național este în siguranță la sediul muzeului, pe site-ul Ministerul Culturii și pagina de Facebook a instituției fiind publicate mai multe fotografii.

„Deciziile serioase nu se iau nici sub presiune, nici sub imperiul unor judecăți de moment. Ele se fac cu calm, cu expertiză competentă, cu examinarea completă a situației și cu evaluări reale. Am dorit să văd personal ce se întâmplă la muzeu; așadar, după analiza din cadrul colegiului director, am decis verificarea în teren a modului în care sunt protejate bunurile de patrimoniu. Putem asigura pe toată lumea că obiectele sunt prezervate în condiții adecvate!”, a declarat Andras Istvan Demeter, citat în comunicat.

Ministrul Culturii a precizat că lucrările de restaurare de la Muzeul Naţional „George Enescu” vor fi reluate, cel mai probabil, începând cu trimestrul al doilea al acestui an, odată cu încheierea procedurii de achiziție publică, care se află în etapa de evaluare tehnică.

„Împreună cu secretarul de stat cu experienţă şi atribuţii în materie de patrimoniu, Koppány Bulcsú Ötvös, vom urmări îndeaproape ca acest contract să includă şi măsuri suplimentare de protecţie, pentru a garanta un grad ridicat de siguranţă în ceea ce priveşte ansamblul depozitelor”, a mai spus ministrul Culturii.

Ministerul Culturii a mai anunțat că va face cunoscute şi concluziile comisiei de control, la încheierea verificărilor.

Decizie în cazul avocatei Lidia Chiran

Instituția s-a referit și la presiunile la care a fost supusă jurnalista Alexandra Tănăsescu, fondatoarea Cultura la dubă și autorea investițgației despre cum sunt păstrate bunurile patrimoniale, spunând că este vorba despre un „regretabil schimb de replici”.

Ministerul a precizat că Lidia Chiran nu a reprezentat Ministerul Culturii și nu a avut mandat să vorbească în numele instituției.

În acest context, ministerul a anunțat va analiza propriul contract cu avocata în termen de o săptămână. În privința contractelor încheiate de Muzeul Național „George Enescu”, decizia de analiză și reziliere aparține exclusiv conducerii muzeului.

De asemenea, activitatea managerului muzeului, Cristina Andrei, va fi analizată de către o comisie de evaluare.

„Concluziile din raportul comisiei de control, odată acesta încheiat, se vor găsi atașate documentelor pe care le presupune evaluarea anuală”, a precizat Ministerul Culturii.

Controlul anunțat vine după o investigație de presă

Potrivit unei investigații publicate săptămâna aceasta de Cultura la dubă, manuscrise ale lui George Enescu și alte bunuri din Tezaur sunt ținute de peste patru ani în containere, după ce au fost mutate din Muzeul Național „George Enescu”, din cauza lucrărilor începute în 2021 și blocate de mai bine de doi ani.

Deși ar trebui păstrate în condiții stabile, ele au stat în frig, în arșiță și în locuri unde a intrat apa.

După publicarea investigației, jurnalista Alexandra Tănăsescu de la „Cultura la dubă” a fost amenințată și presată de o avocată, Lidia Chiran, care s-a prezentat drept „reprezentantul” Ministerului Culturii să-și dezvăluie sursele într-o convorbire telefonică purtată cu conducerea muzeului.

Apelul a fost făcut în prezența managerului Cristina Andrei.