Ministrul Daniel David mesaj indirect către Ilie Bolojan, înainte de începutul anului școlar: „Nu mai e loc pentru alte măsuri de criză-austeritate” / Ce spune ministrul

Ministrul Educației, Daniel David, a transmis, într-un comunicat că „educația și-a făcut datoria față de țară” și că „nu mai este loc pentru alte măsuri de criză-austeritate în acest domeniu”. El a transmis că „din acest moment trebuie să intrăm într-o logică de dezvoltare”. Mesajul său vine în timp ce profesorii protestează față de măsurile din Educație, iar sindicatele au avertizat că anul școlar va începe cu proteste ample.

Potrivit ministrului, măsurile din Pachetul I au avut efecte directe asupra stabilității financiare a Românie: „evaluarea ECOFIN nu a dus la propunerea de suspendare a fondurilor europene/PNRR, iar evaluările S&P și Fitch nu au dus țara în categoria «Junk»”.

„Așadar, educația va avea salarii și burse până la sfârșitul anului și a contribuit, alături de alte domenii, și la stabilitatea țării. Altfel spus, educația și-a făcut datoria față de ea însăși și față de țară. Nu mai este loc pentru alte măsuri de criză-austeritate în acest domeniu, iar din acest moment trebuie să intrăm într-o logică de dezvoltare”, a declarat Daniel David.

El a mai spus că a comunicat „mai puțin” în perioada evaluărilor internaționale pentru „a nu genera tensiuni suplimentare care puteau afecta echilibrul financiar al țării”.

Două ore în plus la catedră

Anul școlar 2025-2026 începe cu aproximativ 214.700 de norme, față de 229.110 anul trecut, însă numărul de titulari rămâne similar, spune ministrul.

Celelalte posturi vor fi acoperite de suplinitori sau prin plata cu ora, anunță ministrul.

Creșterea normei didactice cu două ore pe săptămână aduce România în zona mediei europene, afirmă Daniel David.

„Această creștere duce la o mai mare interacțiune a elevilor cu profesori calificați, dar trebuie să vină cu o reducere a încărcării birocratice-administrative asupra cadrelor didactice”.

Măsura a stârnit însă nemulțumiri în rândul cadrelor didactice.

Clasele foarte mici, eliminate din sistem

Daniel David afirmă că regândirea limitelor pentru clasele de elevi „nu a produs schimbări majore”, însă au fost eliminate situațiile extreme, cu clase formate din doar câțiva copii.

„Regândirea limitelor pentru clasele de elevi nu a dus la schimbări dramatice, majoritatea claselor aflându-se între limitele minime și maxime, astfel încât nu au fost modificări importante. (…) Eliminăm situațiile din anul școlar 2024-2025, unde am avut la nivel național, în clasa a VIII-a, 12 clase cu 1 elev, 26 de clase cu 2 elevi, 52 de clase cu 3 elevi, 64 de clase cu 4 elevi, 84 de clase cu 5 elevi, 92 de clase cu 6 elevi și 107 clase cu 7 elevi”, a precizat ministrul.

El a adăugat că reducerea efectivelor la clase pentru elevii cu cerințe educaționale speciale rămâne în vigoare, iar „ministerul a descurajat depășirea limitei maxime de elevi prin derogări”. În cazul învățământului simultan, ministrul consideră că sunt necesare strategii și metode didactice adaptate, care să fie incluse cât mai rapid în formarea profesorilor.

Bursele, mai mici decât în anii trecuți

În privința burselor, fondul disponibil pentru anul școlar 2025-2026 este mai mic decât în ultimii doi ani, dar mai mare decât în 2022-2023. Prioritate au bursele sociale, menite să sprijine elevii din medii defavorizate.

„Este necesar ca, la reechilibrarea fiscal-bugetară, fondul de burse pentru studenți să revină la metodologia anterioară, iar în cazul elevilor să readucem un procent rezonabil de burse pentru performanța olimpică. Pentru a facilita tranziția acestei perioade de criză, vom propune un program de susținere a burselor prin implicarea autorităților locale și a diverselor companii din mediul economic”, a explicat ministrul.

Perspective pe termen scurt, mediu și lung

Daniel David vorbește despre trei direcții pentru perioada următoare:

pe termen scurt, pregătirea bugetului pe 2026 și implementarea PNRR renegociat, cu finalizare în august 2026;

pe termen mediu, respectarea angajamentului privind salariul de debutant în noua lege a salarizării;

pe termen lung, atingerea pragului de 15% din bugetul general pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare.

Apel la solidaritate

În încheiere, ministrul Educației face apel la „unitate și înțelegere”, în pofida protestelor și a tensiunilor din sistem.

„Putem ieși din această situație doar împreună, prin solidaritate și cu acțiuni raționale și decente, fără a lăsa ca poziționările diferite să devină animozități sau reacții care afectează imaginea noastră socială și funcționarea sistemului de educație. (…) Pentru mine, ca specialist-tehnocrat în acest guvern, nu funcția de ministru este cea mai importantă, ci ca anul școlar să înceapă funcțional, fără festivisme care nu se potrivesc cu criza, dar cu premise pentru dezvoltare”, a spus Daniel David.

Pe de altă parte, sindicatele avertizează că noul an școlar va fi marcat de proteste de amploare. „Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue”, a declarat Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, care a anunțat organizarea unei manifestații în prima zi de școală, cu participarea a aproximativ 30.000 de cadre didactice.