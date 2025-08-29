Sindicaliștii din educație anunță proteste masive la începutul școlii: „Așteptăm 30.000 de oameni în stradă” / „I-am spus clar premierului”

„Sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue”, a declarat Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, la finalul unei ședințe a Consiliului Economic Social, relatează News.ro.

Simion Hăncescu a declarat vineri, la Palatul Victoria, că i-a reproșat premierului Ilie Bolojan faptul că în „Planul 2” nu s-a revenit asupra măsurilor adoptate în educație, deși sindicatele se așteptau la acest lucru. Liderul FSLI a subliniat că, în forma actuală, domeniul educațional este cel mai afectat.

„I-am spus clar premierului: cel mai lovit domeniu este sistemul educaţional. N-am intrat în foarte multe amănunte, i-am explicat că sunt situaţii în care, în urma acestor măsuri, vor exista copii care vor merge pe jos, prin pădure, distanţe considerabile, chiar prin zone cu urşi. (…) De asemenea, comasări făcute haotic, şcoli comasate aflate la doar 5 km una de alta. Asta nu mai este management. Pentru ce economiseşti? 300 de lei, când, de fapt, dacă ai mutat, trebuie să pui un director adjunct? Atât se „câştigă” dintr-o comasare. Şi i-am spus foarte clar premierului că este evident că nu vom sta cu mâinile în sân”, a declarat liderul sindical.

El a susținut că „sistemul educaţional va fi bulversat în anul şcolar viitor, pentru că vor exista proteste continue“.

„I-am spus limpede: deschiderea anului şcolar se va face, în premieră în România, în ultimii 35 de ani, în faţa Palatului Victoria, a Palatului Cotroceni şi a prefecturilor. Va fi o deschidere a anului şcolar altfel decât s-a făcut până acum”, a mai spus sindicalistul.

30.000 de cadre didactice, așteptate să participe la proteste

Întrebat câţi oameni estimează că vor participa la protestul din prima zi de şcoală, Hăncescu a spus: „Aşteptăm să fie un număr foarte mare, sperăm să ajungă la aproape 30.000 de oameni, din Bucureşti şi din întreaga ţară.”

„Noi sperăm că vor fi proteste în toate şcolile, pentru că sistemul educaţional este, în momentul de faţă, cel mai afectat dintre toate sectoarele de activitate”, a mai declarat Simion Hăncescu.

Despre posibilitatea unei greve generale

Despre posibilitatea declanşării unei greve generale, reprezentantul FSLI a arătat că se aşteaptă întoarcerea profesorilor în cancelarii, după concedii, pentru a-i consulta, iar, în funcţie de răspunsul acestora, vor decide paşii următori.

„Noi nu putem lua decizii la nivel central şi să anunţăm direct o formă de protest. Dacă se va ajunge la grevă, aceasta nu se poate face decât cu acordul oamenilor. Dar, cu siguranţă, ceea ce am spus premierului se va confirma: dacă Guvernul nu va găsi soluţii şi nu va reveni asupra măsurilor, vă spun că vor fi proteste de stradă, fără îndoială”, a spus el.

Solicitările sindicatelor: protejarea educației și renunțarea la austeritate

Hăncescu a prezentat şi solicitările sindicatelor:

„Solicităm revenirea la normal, pentru că ceea ce a făcut acum Guvernul — a recunoscut şi ministrul Educaţiei — reprezintă măsuri de austeritate. Dar, într-o ţară normală, există două domenii protejate: educaţia şi sănătatea. Reprezentantul Sănătăţii chiar a spus că se numără printre cei fericiţi de la masă. Eu am spus că mă număr printre nefericiţi”, a declarat acesta.

Despre reacţia premierului în cadrul şedinţei CES, Simion Hăncescu a precizat că, legat de „pachetul 2”, premierul a afirmat că sindicatele pot trimite propuneri la partidele politice şi pot veni cu amendamente în plen, săptămâna viitoare.