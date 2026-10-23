Reacția noului ministrul de Externe, după „atacul letal” cu dronă asupra unei nave, la 20 km de Constanța

Incidentul de vineri din Marea Neagră, la limita apelor teritoriale românești, unde o navă comercială s-a scufundat după ce a fost lovită de dronă, reprezintă „o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu.

„Atacul letal de astăzi asupra unei nave comerciale, produs la doar 13 mile marine de Constanța – soldat cu moartea unui marinar și rănirea altora – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație”, a scris Dan Neculăescu, pe contul său de X.

Ministrul a transmis condoleanțe familiei victimei, spunând că operațiunile de salvare ale Gărzii de Coastă române continuă.

„Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei escaladează, afectând în mod direct navigația comercială în Marea Neagră. Aceasta constituie o amenințare directă la adresa securității regionale și globale”, a spus ministrul Neculăescu.

Ministrul a precizat că România se coordonează „îndeaproape cu aliații din NATO, inclusiv cu Bulgaria și Turcia, pentru a accelera implementarea capacităților suplimentare de supraveghere convenite în cadrul reuniunii Consiliului Nord-Atlantic (NAC) din 20 octombrie”.

Nava comercială Khoryv, sub pavilion Insulele Comore, a suferit „avarii majore” și s-a răsturnat după „producerea unui incendiu la bord” în Marea Neagră, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Nouă marinari au fost salvaţi, trei sunt dispăruţi, iar unul a murit.