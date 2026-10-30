Ministrul Dezvoltării: Comasarea localităților mici începe voluntar. Scutiri de taxe timp de 5 ani pentru cele care acceptă

Comasarea a peste 400 de unităţi administrativ-teritoriale cu mai puţin de 1.500 de locuitori se va face, în primă fază voluntar, iar dacă administrațiile locale refuză vor fi obligate ulterior să accepte reorganizarea, a transmis vineri ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica. Localitățile care acceptă vor beneficia de facilități fiscale și vor avea prioritate la finanțările de la centru, a declarat ministrul de resort la „Interviurile Digi24.ro”.

„Vreau să le prezint reforma administrativă prin comasarea voluntară a 429 de localităţi cu până la 1.500 de locuitori. În acelaşi timp, vreau să le explic şi să le arăt argumentele pentru ceea ce pot să facă ei prin această comasare voluntară. Vreau să le prezint programul de investiţii, facilităţile fiscale şi bineînţeles dumnealor să decidă şi cu cetăţenii şi cu primarii dacă consideră să comaseze voluntar sau nu”, a declarat vineri Alexandru Stoica.

„Trebuie să venim cu anumite facilități la scutiri de taxe, impozite pe clădiri și, bineînțeles, și cu partea de investiții, să creăm anumite legături și ei să beneficieze de anumite servicii publice mult mai bune în localitatea respectivă. Să creăm un fond în care noi să acoperim o perioadă de 3-5 ani, să acoperim aceste taxe ale dumnealor”, a declarat Alexandru Stoica.

Acesta precizează că, dacă administraţiile locale nu vor fi de acord cu comasarea voluntară, aceasta va deveni obligatorie într-o etapă viitoare, care va avea loc după data de 1 martie 2027 şi se va finaliza până la alegerile locale viitoare, programate în anul 2028.

Ce se întâmplă cu angajații din primării

Întrebat despre reticența unor primari de a renunța la funcții în urma comasării, Alexandru Stoica a spus că există și edili care au ajuns la vârsta pensionării și nu mai intenționează să candideze la următoarele alegeri locale.

„Avem și primari care sunt la pensie, care nu vor să mai candideze. Sunt diferite categorii, mai ales în localitățile mici, unde ponderea este puțin mai mare spre cei care sunt la pensie”, a spus ministrul Dezvoltării.

În ceea ce privește angajații primăriilor care vor fi desființate, ministrul susține că cei mai mulți vor preluați de noua administrație.

„Automat, devenind și localitatea mai mare, poate să-și absoarbă din numărul de angajați, să treacă de un anumit prag. De exemplu, dacă trebuie să aibă pe grilă acum 14 angajați, după comasare este posibil să mai ia încă 4, 5 sau 6 angajați care trec în localitatea vecină”, a spus Stoica.

„Din analizele pe care le avem și noi la minister, mulți oameni pleacă natural din sistem, adică la pensie. Important e dacă mai angajăm sau nu mai angajăm. E posibil să avem un surplus undeva și să avem un deficit în altă parte, atâta timp cât oamenii pleacă natural… Era o analiză că, în următorii 4-5 ani vor pleca undeva la câteva zeci de mii de oameni din sistemul public. Deci nu trebuie să spunem neapărat că gata, îi dăm afară. Și eu mizez că și în aceste localități se va întâmpla la fel, natural vor ieși din sistem foarte mulți oameni”, a explicat Alexandru Stoica.

Potrivit lui Alexandru Stoica, lista localităților avute în vedere a fost realizată pe baza datelor din 2023. El a precizat că selecția nu a ținut cont de culoarea politică a primarilor și că administrațiile care nu acceptă inițial comasarea voluntară nu vor fi sancționate, potrivit News.ro.

Comasarea voluntară urmează să fie realizată în urma unor referendumuri locale, a mai spus ministrul.

Acesta a precizat că și localitățile cu 2.000 sau 3.000 de locuitori pot decide să se comaseze voluntar, chiar dacă nu se află în categoria celor vizate de planul privind comunele cu mai puțin de 1.500 de locuitori.