Ministrul Digitalizării, după plângerea penală pe care a depus-o noul șef al ADR: „Se închide robinetul”

Ministrul interimar Irineu Darău a declarat, miercuri seară, că plângerea formulată de noul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Cătălin Giulescu, împotriva fostului șef al instituției, Dragoș Vlad, arată că „nimeni nu e mai presus de lege când vine vorba de banii publici și de infrastructura digitală a statului român”.

Plângerea penală vine în continuarea deciziei din 15 mai, când Giulescu a dispus anularea procedurii de achiziție publică inițiate în contextul implementării proiectului „Platforma Națională de Interoperabilitate” (PNI).

Cu o zi în urmă, Dragoș Vlad depusese la rândul său o plângere penală, împotriva vicepremierului interimar Oana Gheorghiu şi a ministrului Darău, pe care îi acuză de presiuni repetate pentru încălcarea legii la achizițiile publice.

Darău susține că Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI), platforma IT care ar fi trebuit să asigure schimbul automat de date între instituțiile publice, „risca să devină încă un contract uriaș împins înainte cu probleme grave de legalitate și oportunitate”.

„Când oprești licitații nelegale și neoportune, când pui lupa pe contracte cu dedicație și când sapi în istoricul Autorității pentru Digitalizarea României, efectul e clar: se crizează și ies la atac băieții deștepți din digitalizare, fiindcă sunt scoși din priză – și încep, în sfârșit, să piardă controlul”, a declarat el, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a spus că „am fi cules roadele otrăvite peste câțiva ani, cum din păcate ne-am obișnuit”.

„Și iar ne-am fi făcut că facem… statul rămânând nedigitalizat – în ciuda sumelor uriașe cheltuite. Ani la rând, digitalizarea a fost folosită ca o sursă de contracte pentru rețele conectate politic. De aceea se agită acum rețeaua construită de Ghiță și de vechiul sistem – pentru că se închide robinetul”, a adăugat Irineu Darău.

Procedura pentru PNI „va fi regândită corect”

Oficialul susține că „epoca digitalizării controlate din umbră se încheie aici” și că procedura pentru PNI „va fi regândită corect, iar procedurile vor fi reluate cu respectarea 100% a legii și cu folosirea optimă a banilor publici”.

„Voi merge până la capăt și nimic nu mă va intimida, fiindcă digitalizare capturată înseamnă stat capturat. Înseamnă vieți pierdute și timp irosit. Înseamnă insatisfacție și bătaie de joc față de cetățeni. Înainte de transformarea digitală de care avem nevoie ca de aer pentru a ușura viața oamenilor și a companiilor, este nevoie să scoatem de la butoane oamenii lui Ghiță și alți băieți deștepți ai digitalizării”, a mai afirmat ministrul interimar al Digitalizării.