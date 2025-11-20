Ministrul Educației a anunțat „prioritatea priorităților” în învățământ. „Dinamizează sistemul educațional”

Ministrul Daniel David a declarat, joi, la Oradea, că instituția vrea să deblocheze posturile pentru titularizare anul viitor, un demers pe care l-a descris drept „prioritatea priorităților”, transmite Agerpres.

Oficialul a susținut o conferință de presă la Inspectoratul Școlar Județean Bihor, după o întâlnire cu inspectorii școlari.

„Prioritatea priorităţilor, ca să spun aşa, este deblocarea posturilor pentru titularizare anul viitor. Fiindcă este un element care ţine mişcarea şi dinamizează sistemul educaţional”, a declarat Daniel David.

Ministrul Educației a reliefat și importanța celor două metodologii pentru concursurile de directori și selecția inspectorilor.

„Aceste două metodologii trebuie să le terminăm ca parte din PNRR până în august, dar va trebui să le terminăm mai repede, până la începutul anului, să putem să facem concursurile, iar din toamnă să începem cu o nouă structură, cu oameni în poziţiile de conducere prin concurs”, a adăugat el.

Ce a spus despre temele elevilor

Întrebat despre ordinul de ministru privind temele de acasă ale elevilor, Daniel David a spus că un astfel de ordin exista din 2016, dar „a trebuit reactualizat, fiindcă s-a schimbat temeiul legislativ”.

„În principiu se referă la exact aceleaşi lucruri, cu mici nuanţe. Şi da, cred că este foarte important să reglementăm activitatea legată de temele pentru acasă. Oricum, aţi văzut că reglementarea este una flexibilă. De obicei, vorbim de regulă, este indicat, este sugerat, să-i ajutăm şi pe profesori şi să-i ajutăm şi pe elevi”, a mai declarat ministrul Educației.

El a spus că temele trebuie să aducă „plusvaloare”.

„Până la urmă, temele pentru acasă, dacă nu le faci cu plăcere şi dacă temele pentru acasă nu sunt văzute că aduc plusvaloare, degeaba le dai. Că, practic, nu este un plus de cunoaştere şi copiii dezvoltă şi o atitudine negativă faţă de şcoală”, a mai afirmat oficialul.