Ministrul Educației cere Parlamentului protecție penală specială pentru profesori, după atacul din Bistrița/ Care este starea victimelor

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, cere Parlamentului să modifice legislația privind siguranța în școli, după ce o profesoară și un elev au fost răniți într-un atac cu cuțitul, la o școală din Bistrița. Printre măsurile propuse se numără o protecție penală specială pentru cadrele didactice amenințate sau agresate, restricționarea accesului în școli pentru persoanele care prezintă un risc și intervenții mai rapide în cazul amenințărilor, inclusiv al celor de pe internet.

Într-o declarație publicată pe site-ul Ministerului Educației, Mihai Dimian a solicitat parlamentarilor să susțină completarea legislației pentru creșterea siguranței în școli. Ministrul a propus trei schimbări ale legislației:

Protecție penală specială pentru profesori: „O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului.”

„O protecție penală specială explicită pentru personalul din învățământ amenințat sau agresat în exercitarea atribuțiilor ori în legătură cu acestea, precum și asistență juridică finanțată și sprijin psihologic acordate prompt, fără a aștepta finalizarea procesului.” Restricționarea accesului în școală: „Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate pentru cei care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile. Atunci când aceste măsuri vizează elevi, trebuie asigurată continuarea educației lor în condiții de siguranță pentru toți.”

„Posibilitatea restricționării rapide și proporționale a accesului în școală și a contactului cu persoanele amenințate pentru cei care prezintă un risc, prin decizii motivate și contestabile. Atunci când aceste măsuri vizează elevi, trebuie asigurată continuarea educației lor în condiții de siguranță pentru toți.” Intervenții în cazul amenințărilor: „Consolidarea mecanismelor de semnalare și intervenție în cazul amenințărilor, inclusiv al celor publicate online, cu responsabilități clare și reacție rapidă.”

Ministrul nu a prezentat însă un proiect de lege și nici detalii despre modul în care ar urma să fie aplicate aceste măsuri.

Ce spune ministrul despre amenințările de pe TikTok

Mihai Dimian a vorbit și despre informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul ar fi anunțat atacul pe TikTok. Ministrul a spus că anchetatorii trebuie să verifice aceste informații.

„Protejarea elevilor amenințați sau agresați trebuie întărită prin intervenții coordonate între școală, familie, poliție și serviciile de protecție a copilului. Informațiile apărute în presă potrivit cărora elevul și-ar fi anunțat atacul pe TikTok trebuie clarificate de anchetatori, inclusiv pentru a stabili dacă au existat semnale care ar fi permis o intervenție înaintea agresiunii. Amenințările online trebuie luate în serios și raportate imediat”, a declarat ministrul.

Ministrul a cerut și platformelor de socializare să intervină rapid atunci când sunt semnalate amenințări sau mesaje care încurajează violența.

El a mai spus că profesorii trebuie să poată aplica regulile școlii și să îi protejeze pe elevi, având sprijinul conducerii școlii și al autorităților.

Cum răspund penal elevii minori

Potrivit articolului 113 din Codul penal, copiii sub 14 ani nu răspund penal, indiferent de gravitatea faptei. Minorii cu vârste între 14 și 16 ani pot răspunde penal numai dacă se dovedește că au avut discernământ, adică au înțeles ce făceau și consecințele faptelor lor. De la 16 ani, minorii răspund penal potrivit legii. În cazul celor care răspund penal, instanța poate dispune măsuri educative, inclusiv internarea într-un centru educativ sau de detenție, în condițiile prevăzute de lege.

Ce s-a întâmplat la școala din Bistrița

O profesoară de matematică de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița a fost atacată luni dimineață, în jurul orei 8:40, de un elev de clasa a VII-a, care avea asupra sa un cuțit. Un alt elev, care a intervenit pentru a o ajuta pe profesoară, a fost și el rănit.

Potrivit informațiilor transmise de Poliție și publicate de HotNews, elevul agresor a fost imobilizat de polițiști și se află în custodia acestora. Profesoara și elevul rănit au fost transportați la spital. Ambele victime sunt în stare stabilă, potrivit ministrului.

„Potrivit informațiilor pe care le avem în acest moment, ambele persoane au o stare stabilă. Le doresc însănătoșire grabnică și sunt alături de familiile lor și de întreaga comunitate școlară. Le mulțumesc polițiștilor și echipelor medicale pentru intervenție”, a transmis Dimian.

Mihai Dimian a mai anunțat că Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Județean și conducerea școlii vor acorda sprijin victimelor și vor colabora cu instituțiile care investighează cazul. El a cerut și asigurarea de sprijin psihologic pentru ceilalți elevi și profesori afectați.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările în care s-a produs atacul.