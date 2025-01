Ministrul Educației, mesaj pentru părinți înaintea probelor de competențe de la BAC: „Nu puneți presiune pe elevi”

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a încep luni, 27 ianuarie, probele de competențe la examenul de Bacalaureat 2025, fiind pentru prima dată când acestea au loc în timpul anului școlar. Noul ministru al Educației, Daniel David, spune, într-un mesaj pentru elevi și părinți, că nu a modificat noua metodologie, elaborată în 2024, din respect pentru ei.

„Dragi elevi, în zilele următoare veți participa la probele de evaluare a competențelor (probele A, B, C, D) din cadrul examenului național de bacalaureat 2025 – prima sesiune. Metodologia este una elaborată în anul 2024, pe care, din respect pentru voi și pentru procesul început, nu am modificat-o. Dar am monitorizat mereu lucrurile, mai ales că metodologia este una nouă, iar pe baza feedback-urilor din școli, fără să schimb metodologia, am încercat să facilitez implementarea acesteia prin diverse decizii administrative care să eficientizeze lucrurile. Și o voi mai face când este cazul de dragul de a crea contextul cel mai bun pe care îl putem avea în condițiile sistemului nostru educațional pentru a vă putea exprima cât mai bine competențele dobândite”, a transmis Daniel David, printr-un mesaj postat pe Facebook de Ministerul Educației.

El îi sfătuiește pe liceeni să nu se lase copleșiți de stresul emoțiilor examenului de Bacalaureat, spunând că acesta „nu definește valoarea personală, ci doar performanța punctuală”:

„Ca psiholog vă spun că hipermotivarea/stresul negativ intens (distresul) nu vă ajută, dar o motivare adecvată, în condiții de echilibru psihologic și chiar de o doză rezonabilă de stres (eustres), vă poate mobiliza la examinări. Așadar, să nu vă temeți de propriile emoții, dar nici nu vă îngrijorați mai mult decât este cazul, deoarece asta nu ajută, doar fiți curajoși și încrezători și dați toți ce aveți mai bun la momentul examinărilor!

Celor care veți obține performanța așteptată vă spun de pe acum felicitări! Celor care nu veți atinge performanta așteptată vă reamintesc că, deși este o evaluare importantă, aceasta nu vă definește valoarea personală, ci doar performanța punctuală; să învățăm din rezultat și să încercăm să-l folosim cât mai înțelept! Așadar, doriți-vă să reușiți și dați tot ce puteți, acceptând însă că, dacă nu se întâmplă să obțineți performanța dorită, poate exista totuși un câștig personal, în spiritul vorbelor înțelepte ale lui Nelson Mandela: „Eu nu pierd niciodată. Fie câștig, fie învăț!”.

„Părinților le spun să nu pună presiune pe elevi”

El are un mesaj și către părinți, pe care îi îndeamnă să nu pună presiune pe copii, ci „să-i responsabilizeze și să-i susțină empatic înainte și după examen (indiferent de rezultat), învățând din proces (inclusiv prin discuții cu elevii și profesorii) și încercând să-l utilizeze cât mai bine în educația copiilor lor”.

Cadrelor didactice, David le mulțumește pentru eforturile în pregătirea în bune condiții a acestei etape a bacalaureatului, conform noii metodologii: „Nu este ușor să-ți schimbi rutinele, dar trebuie să o facem de dragul elevilor!”.

Este prima dată când elevii de liceu susțin în timpul anului școlar probele orale ale examenului

Este pentru prima dată în istoria recentă când examenul de Bacalaureat se dă în timpul anului școlar. Deși fostei ministre a Educației, Ligia Deca, i s-a cerut să revină asupra deciziei, aceasta a păstrat-o și a susținut că măsura a fost luată pentru a nu-i forța pe elevi să dea examenul vara, când temperaturile sunt ridicate.

Elevii din clasele a XII-a sau a XIII-a s-au putut înscrie în perioada 16-20 decembrie pentru a da competențele la examenul de Bacalaureat 2025.

BAC 2025. Calendarul complet al examenului

Examenul de Bacalaureat 2025 începe în 27 ianuarie cu probele de competențe și se încheie în iunie, cu probele scrise: