Ministrul Educației spune că directorii „de multe ori se tem să ducă tehnologia în școală”: „Nu e voie să o evităm, fiindcă pierdem avantaje competitive”

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că „vom pierde avantaje competitive” dacă profesorii nu încep să utilizeze inteligența artificială în școală și „nu îi învățăm pe copii cum să o folosească”.

„Mă tem ca dacă nu începem să folosim, ca profesori, inteligența artificială, nu îi învățăm pe copii cum să o folosească, iarăși vom pierde avantaje competitive, dar în același timp nici nu putem să mizăm totul pe inteligența artificială, fiindcă încep să apară după aceea o mulțime de alte probleme educaționale și psihologice”, a afirmat Daniel David la Digi24.

El a spus că a „vizitat multe școli” în acest an și i-a întrebat pe elevii cu care s-a întâlnit „dacă folosesc inteligența artificială, ce sisteme folosesc”.

„Mulți îmi spuneau că, da, folosesc, și i-am întrebat, dar știți, de exemplu, ce înseamnă halucinație? Știți, de exemplu, ce înseamnă iluzie pe care o are sistemul de inteligență artificială? Nu știau, deci ei luau, practic, răspunsurile, să spunem, pe care le oferea nu știu care chatbot, dar nu i-a învățat nimeni că, atenție, acele informații trebuie verificate, chiar dacă le dă un sistem de inteligență artificială. Sunt astfel de lucruri pe care trebuie să le ducem treptat în curriculum, în interacțiunea pe care o avem cu profesorii”, a adăugat ministrul Educației.

Oficialul a menționat că „sunt foarte multe proiecte de inteligență artificială, multe, zeci, cred, pe care le avem derulate în școli și în universități”.

„Avem, spre exemplu, în noul curriculum la nivel de liceu, componenta de tehnologie încurajată ca o metodă transversală de predare pentru diverse materii (…). Când m-am întâlnit cu directori, din sute de școli, am avut întâlniri când am discutat cu ei, de exemplu, despre contextul acesta de concurs pentru directori, pentru anul viitor, întotdeauna aduceam în discuție acest lucru și și ei sunt conștienți că trebuie să ducă tehnologia în școală, doar că de multe ori se tem. Și le-am spus că trebuie dusă, dar în același timp asigurată siguranța copiilor, dar nu e voie să o evităm, fiindcă pierdem avantaje competitive”, a conchis Daniel David.