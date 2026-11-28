Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre măsurile pentru combaterea violenței în școli și a declarat că profesorilor ar trebui să li se permite să verifice ghiozdanele elevilor atunci când există „o suspiciune clară”.

Oficialul a spus, sâmbătă, într-un interviu pentru Observator, că „pe legislația actuală profesorii nu pot să facă controale în ghiozdan”, ci este necesar „acordul elevului și al părinților, dar până se iau toate aceste acorduri se poate evapora cazul”.

„Deci eu cred că ar trebui să le dăm profesorilor, când sunt contexte foarte clare și când există o suspiciune clară, posibilitatea de a verifica. De ce? Pentru că aici nu mai vorbim doar de adicții, care, în sine, sunt îngrozitoare, ci vorbim de integritatea unor copii sau chiar a profesorilor”, a continuat Sorin Costreie.

El a amintit că a cerut 1.000 de posturi de paznic în școli.

„Vorbim de 6.000 de școli, deci vă dați seama, 1.000 de posturi de paznici… Măcar să le ducem în școlile cu probleme. În paralel, am avut niște întâlniri cu alte ministere și cu experți și lucrăm, de exemplu, dacă din condiții financiare noi nu putem să avem acești paznici, să vorbim cu Jandarmeria, cu Ministerul de Interne, să avem un polițist de proximitate, care să cunoască mai bine școala și pe care să îl cunoască și elevii – că și asta e o problemă. Știți, dacă e o față cunoscută, ei reacționează altfel”, a adăugat ministrul Educației.

Costreie a subliniat importanța măsurilor de prevenție.

„Noi putem acum să găsim tot felul de măsuri imediate, pe care le-am și cerut, pază mai bună, controale, dar ca să scădem fenomenul noi trebuie să lucrăm foarte mult la prevenție”, a mai declarat el.