Ministrul Energiei anunță că România a semnat un acord cu o companie din SUA cu licențe pentru zăcăminte din Groenlanda: „Vom avea o rafinărie de minerale rare”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat luni seară, la Antena 3 CNN, că România a semnat un document preliminar cu o companie minieră din Statele Unite, care deține licențe de exploatare pentru zăcăminte rare din Groenlanda, pentru realizarea unei rafinării în țara noastră.

„Până la final lunii martie, jumătatea lunii aprilie, vom cristaliza foarte clar care sunt termenii, care sunt materiile pe care le vom procesa în România, care sunt condiţiile, care sunt finanțările, iar la jumătatea lunii aprilie vom ajunge cu un Memorandum în Guvernul României, prin care vom accepta toate aceste lucruri între România şi SUA şi astfel vom face primul proiect integrat între extracţie, rafinare şi consum ulterior, pentru că acea companie deja are contracte cu companii foarte mari din industria aerospațială din SUA, pentru a livra mai departe aceste echipamente”, a declarat ministrul Energiei, citat de News.ro.

„În clipa în care noi în România avem deja rafinăria de materiale rare, automat acele companii care astăzi fac industria aerospaţială la 7.000 de km o să se gândească «pai nu e mai simplu pentru mine, să pun în Braşov sau în Sibiu o altă fabrică care să proceseze mai departe» (…) iar în această formă începem să fim jucători mondiali, pentru că avem toate resursele să fim acolo”, a afirmat Bogdan Ivan.

Ministrul a susținut că lipsa capacităților de rafinare face ca România să piardă valoare adăugată.

„Rafinarea materialelor critice care există pe teritoriul României este cel mai complex lucru şi din acest motiv România pierde foarte mult”, a spus el, explicând că minereul de cupru extras la o puritate de 3-5% este transportat în străinătate pentru procesare și revine în țară la o puritate de 98%.

„Dacă noi astăzi exploatăm minereu de cupru în România la o puritate 3-5%, îl ducem până în Portul Constanţă, îl punem pe vapoare, îl ducem până în Turcia, acolo îl rafinează şi îl aducem înapoi, puritate 98% (…) este evident cât de mult pierdem. Iar cu doar 300 de milioane începutul, poţi să faci prima rafinărie de cupru din ţara noastră, care să se servească şi România, dar şi statele vecine”, a mai declarat ministrul Energiei.

Ministrul Energiei a declarat anterior că România deține 16 dintre cele 32 de elemente considerate critice la nivel european, care se găsesc doar în țara noastră și „maxim încă într-o ţară membră UE”, ceea ce „ne poziţionează pe primul loc în materie de resurse de subsol, pământuri rare şi materiale rare”, potrivit acestuia.