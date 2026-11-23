Care este prețul corect al energiei și ce investiții sunt necesare în sectorul energetic românesc? Concurența din regiune crește, iar conferința „The Price of Power”, organizată de HotNews, aduce la aceeași masă autoritățile, investitorii și finanțatorii. Împreună, vor discuta despre oportunitățile pieței românești, obstacolele care frânează proiectele și condițiile necesare pentru noi capacități de producție, stocare și consum.

Luni, 7 decembrie 2026

The Venue – Timpuri Noi, Splaiul Unirii 165, București

09:15–13:30

Conferința, cu acces gratuit, se adresează producătorilor, furnizorilor și traderilor de energie, dezvoltatorilor de proiecte regenerabile și de stocare, marilor consumatori industriali, băncilor și fondurilor de investiții, consultanților și avocaților din domeniu, precum și reprezentanților autorităților și asociațiilor profesionale din sectorul energetic.

AGENDA

09:15–10:00 | Înregistrarea participanților și cafea de bun venit

10:00–10:10 | Deschiderea conferinței

Florentina Cernat, jurnalist specializat pe energie, HotNews

10:10–11:00 | Panel 1. Ce face statul român și ce mai lipsește pentru a atrage investiții private în energie

Moderator: Florentina Cernat

George Niculescu , președintele ANRE

, președintele ANRE Radu Dudău , expert în energie, președintele Energy Policy Group

, expert în energie, președintele Energy Policy Group Andrei Manea , Photovoltaic & Storage Romania

, Photovoltaic & Storage Romania Oana Ijdelea , avocat, Ijdelea și Asociații

, avocat, Ijdelea și Asociații Marian Năstase, președintele Alro Slatina

11:00–11:30 | Interviu cu Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei

Realizat de Florentina Cernat, HotNews

11:30–12:00 | Pauză de networking

12:00–13:00 | Panel 2. Provocările investitorilor

Moderator: Florentina Cernat

Daniel Sava , Managing Director și Head of Advisory & Financing, UniCredit Bank

, Managing Director și Head of Advisory & Financing, UniCredit Bank Reprezentant Nova Power & Gas

Mihaela Popescu , director Asset Management și Operare Comercială, Monsson

, director Asset Management și Operare Comercială, Monsson Adrian Polec, președinte, Prime Batteries

13:00–13:30 | Networking și închiderea conferinței

Înscriere

Accesul gratuit la conferință se face pe baza înregistrării prealabile pe acest link: https://app.eventyora.com/thepriceofpower

Vă puteți înscrie la conferința The Power of Energy până pe 4 decembrie.