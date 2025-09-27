Ministrul Finanțelor, anunț despre rectificarea bugetară: Trebuie să fim extrem de atenţi

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, vine cu explicații despre rectificarea bugetară și spune că ministerele nu vor putea primi 80 de miliarde de lei, cât au cerut, dar „facem în aşa fel încât să aibă resursele de care au nevoie”.

Premierul Ilie Bolojan anunțase că rectificarea bugetară va fi publicată cel târziu vineri, 26 septembrie, însă ministrul Finanțelor a anunțat vineri că rectificarea va întârzia.

Într-un videoclip publicat sâmbătă pe Facebook, Nazare spune că în ultimele două luni Guvernul a avut trei confirmări consecutive din partea agenţiilor de rating privind calificativul României.

„După aceste trei validări ale agenţiilor de rating şi înaintea Consiliului Ministrilor de Finanţe din octombrie, când România este evaluată, trebuie să fim extrem de atenţi cu modul în care facem rectificarea bugetară. Am obţinut o ţintă de deficit de 8,4%, ceea ce este foarte important, pentru că ne asigură resursele esenţiale pentru a acoperi nevoile esenţiale de astăzi ale României. Vorbim de pensii, vorbim de salarii, vorbim de cheltuielile pentru sănătate, vorbim de investiţii”, a spus Alexandru Nazare.

El a precizat că 150 de miliarde de lei vor fi menținuți pentru investiții.

„Realiniem practic resursele pe care le avem în momentul de faţă cu un spaţiu fiscal răstrâns la nevoile ţării. Şi pentru acest lucru am discutat cu fiecare ordonator în parte şi în continuare discutăm, astfel încât să asigurăm resurse pentru aceşti ordonatori. Bineînţeles că nu putem asigura 80 de miliarde de lei cât au cerut ordonatorii, dar facem în aşa fel încât aceştia să aibă resursele de care au nevoie”, a declarat ministrul Finanțelor.

El a mai spus că a discutat cu premierul Ilie Bolojan despre „tabloul complet al rectificării” și au decis împreună ca aceasta să fie publicată luni – „exact când ne-am propus, în şedinţa de guvern de săptămâna viitoare”.

Cum se împart banii

Liderii coaliției au discutat joi, înaintea ședinței de Guvern, despre ministerele care vor primi sau care vor pierde bani în urma rectificării bugetare. Potrivit actualei forme a proiectului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va pierde 3 miliarde de lei, conform surselor politice consultate de HotNews.

Bani în plus vor primi Ministerul Muncii (2,5 miliarde lei), Transporturilor (2,1 miliarde), Sănătății (250 de milioane), Casa Națională de asigurări de Sănătate (3,5 miliarde). Aceste sume sunt rotunjite și nu reprezintă varianta finală a rectificării.

„Se asigură tot ce înseamnă investiții pe proiectele de infrastructură și proiecte naționale. Plus lucrurile sociale – pensii, salarii, alocații etc. Suma totală care se da efectiv în plus este de 22,8 mld de lei, la o țintă de deficit de 8,4%”, spun surse din coaliție pentru HotNews.

Liderii coaliției au mai stabilit și că în luna noiembrie va mai avea loc o nouă rectificare bugetară.