Ministrul Finanțelor, despre reducerea accizei: „Poate că nu pare mult, dar am făcut un efort foarte mare” / „Criza, mult mai pregnantă decât cea din 2022”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că Guvernul a ales să acționeze în zona accizelor la motorină pentru că „este uniformă în piață” și se evită astfel un scenariu în care s-ar fi putut forma cozi la acei operatori care reduc prețul.

Vineri, la Antena 3, oficialul a spus că autoritățile trebuie să mențină „un echilibru, atât din punct de vedere al asigurării produsului, cât și din punct de vedere fiscal-bugetar”.

„Volatilitatea prețurilor în extern, iar această criză este o criză eminamente externă, este foarte mare. Cotația la diesel, la Platts și cotația Brent, a crescut și crește foarte mult de la o zi la alta, în funcție de diverse chestiuni care nu privesc România, iar aici, din nefericire, suntem foarte vulnerabili”, a adăugat el.

Guvernul a aprobat în ședința de vineri reducerea accizei la motorina standard cu 30 de bani pe litru.

„De marți încolo se va vedea și efectul acestei reduceri de acciză, de 11%. Poate că nu pare mult, 30 de bani nu e o reducere atât de mare, dar să știți că am făcut un efort foarte mare să acoperim impactul negativ la buget pentru această sumă”, a continuat ministrul Finanțelor.

Nazare: Această criză e mult mai pregnantă decât cea din 2022

Ministrul a spus că „e o perioadă extrem de complicată”, în care toate autoritățile statului trebuie să facă „eforturi maxime pentru a remedia lucrurile”.

„Există o presiune permanentă în această perioadă, iar această criză (…) este mult mai mare, mult mai importantă, mult mai pregnantă decât criza din 2022. Atunci erau condițiile diferite”, a afirmat el.

Alexandru Nazare a vorbit și despre contribuția de solidaritate a operatorilor economici din sector care au obținut profituri excepționale, explicând că aceste profituri țin „de conjunctura crizei în care ne aflăm, nu de un merit al companiei respective”.

„Suntem într-o criză. Solidaritatea nu este opțională pentru aceia care au profituri excepționale. Avem de-a face cu un profit excepțional în cazul celor care au producție în România și comercializează în același timp și în România, pentru că aceste companii și-au prognozat un business plan pentru 2026 în care au avut anumite cotații luate în calcul și absolut toate investițiile, toate planurile lor au avut în calcul acele cotații. Acum, acele cotații s-au dublat”, a mai declarat ministrul Alexandru Nazare.