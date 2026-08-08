Ministrul Finanțelor vrea „o dată certă” pentru aderarea la euro: „Practic nu vom face doar o ajustare fiscală”

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a salutat declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan despre aderarea la euro și a explicat că acest obiectiv nu presupune o simplă ajustare fiscală, ci transformarea economiei naționale „într-una mult mai competitivă, care să facă față concurenței din zona euro”.

În prezent, România nu mai respectă niciunul dintre jaloanele necesare pentru aderarea la moneda europeană, a confirmat ministrul interimar al Finanțelor, într-o intervenție sâmbătă la Digi24.

„Este adevărat că nu mai respectăm niciun jalon și cred că discuțiile despre aderarea României la euro sunt absolut necesare. Cred că mențiunea domnului președinte Dan, la o dezbatere aprofundată cu partidele pentru a pune la punct o foaie de parcurs pentru aderarea la euro, e un mesaj foarte bun, de care România are nevoie”, a declarat Alexandru Nazare.

„Trebuie să stabilim o dată certă”

Ministrul consideră că sunt necesare stabilirea unei date concrete pentru trecerea la euro și monitorizarea parcursului „din șase în șase luni”.

„Trebuie să fim mai ambițioși, să ridicăm nivelul de ambiții, să stabilim o dată certă, cred, pentru această aderare și să o monitorizăm din șase în șase luni, pentru că aderarea la euro nu înseamnă doar un program de ajustare fiscală. Aderarea la euro, practic, înseamnă și întărirea competitivității economiei românești, deci practic nu vom face doar o ajustare. Vom lucra și pentru a transforma economia României într-una mult mai competitivă, care să facă față concurenței din zona euro”, a adăugat Nazare.

În încheiere, el a reiterat că mesajul președintelui Dan despre aderarea la euro este unul „foarte bun și ar trebui să ne gândim și să discutăm mult mai mult despre ce avem de făcut în mod concret pentru aderare în perioada următoare”.

Ce a spus Nicușor Dan despre aderarea la euro

În 1 august, șeful statului a anunțat că între partide „există acord politic pentru trecerea la euro” și că „viitorul Guvern, indiferent de compoziția sa politică, împreună cu Banca Națională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acțiunile necesare” pentru acest obiectiv.

La trei zile distanță, Călin Georgescu a criticat o astfel de posibilitate, echivalând o eventuală renunțare la leu cu renunțarea „la suveranitate” și spunând că „o asemenea decizie ar însemna, politic și moral, trădarea leului, a interesului național și a încrederii datorate românilor”.

Vineri seară, după anunțul Moody`s cu privire la ratingul României, președintele Dan a abordat din nou subiectul trecerii la euro, spunând că a remarcat „dezinformări” pe această temă.

„În privința aderării la euro, pentru că am văzut multe reacții, dar și dezinformări, există un acord de principiu al partidelor ca țara noastră să revină la o asumare concretă a acestui obiectiv, însă acesta este un proces de durată care trebuie prioritizat și în cadrul cǎruia vom face toate dezbaterile necesare”, a declarat Nicușor Dan.