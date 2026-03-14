Ministrul israelian al apărării: Războiul contra Iranului intră în „faza decisivă”

Războiul israeliano-american împotriva Iranului „se intensifică și intră într-o fază decisivă care va continua atât timp cât va fi necesar”, a afirmat sâmbătă ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, potrivit France Presse.

„Intrăm în faza decisivă a conflictului, între încercările regimului (iranian) de a supraviețui, provocând în același timp suferințe tot mai mari poporului iranian, și capitularea acestuia”, a declarat Katz, într-un discurs televizat.

„Numai poporul iranian poate pune capăt acestei situații printr-o luptă hotărâtă – până când regimul (…) va fi răsturnat și Iranul va fi salvat”, a spus el, reluând numeroasele apeluri adresate poporului iranian să se răscoale lansate în ultimele zile de Israel.

Ministrul l-a „felicitat”, de asemenea, pe președintele american Donald Trump „pentru lovitura dură pe care armata americană a dat-o ieri (vineri) noapte insulei petroliere iraniene” Kharg, bombardată de aviația americană.

„Este răspunsul adecvat la câmpurile de mine din strâmtoarea Ormuz și la încercările de șantaj ale regimului terorist iranian”, a afirmat Katz.

„Forțele aeriene israeliene continuă, de asemenea, o serie de atacuri puternice împotriva Teheranului și a întregului Iran”, a subliniat el, adăugând că această țară „se dedică terorismului regional și mondial, precum și șantajului pentru a descuraja Israelul și Statele Unite să-și continue campania”.