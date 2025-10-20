Ministrul Justiţiei, după ce CCR a picat legea privind pensiile magistraților: „O decizie strict pe aspectul extrinsec”

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a afirmat luni, după ce Curtea Constituțională a respins proiectul de reformă a pensiilor magistraților, că este „foarte important” de avut în vedere că judecătorii de la CCR nu au respins conținutul efectiv al prevederilor propuse, el punctând că decizia este una pe formă și nu pe fondul legii.

„Eu mi-aș dori ca această decizie a CCR să fie privită în cheia funcționării statului de drept. În jurisprudența CCR există și decizii de admitere și decizii de respingre, important e ca o astfel de decizie să fie extrem de atent și serios examinată și orice pas în viitor să fie făcut cu maximă atenție pentru constituționalitate, dar și cu preocupare pentru a pune în aplicare un program de guvernare care reflectă așteptările și dorințele cetățenilor”, a declarat Radu Marinescu, la Antena 3.

„Este o decizie de admitere a criticilor de neconstituționalitate strict pe aspectul extrinsec, nu intrinsec, care viza conținutul. E un lucru foarte important”, a punctat ministrul Justiției.

„Mă preocupă să văd exact care sunt argumentele extrinseci sau intrinseci şi încă o dată accentuez că este vorba de elemente extrinseci pentru a şti apoi ceea ce este de făcut pentru a atinge acel obiectiv de justiţie socială, de echilibru social şi de îndeplinire a programului de guvernare. (…) Statul de drept înseamnă constituţionalitate, respectul legii şi respectul principiilor de justiţie şi de echilibru social astfel încât astfel de exagerări şi de situaţii care sunt incongruente cu ideea de echitate socială (pensii mai mari ca salariile, în cazul magistraţilor, n.r.) să nu mai existe”, a declarat Marinescu.

Întrebat dacă Guvernul a avut avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), oficialul guvernamental a precizat că acesta a fost solicitat.

„Ministerul Justiției a fost un co-inițiator al acestui proiect de lege, dar nu s-a ocupat de obținerea avizelor. Din câte cunosc eu acest aviz a fost solicitat și e de menționar că e vorba de un aviz consultativ. El trebuie să fie solicitat și jurisprudența constituțională spune că trebuie să existe un interval de timp cu caracter rezonabil, în care cel care e solicitat să emită avizul să poată examina această chestiune”, a mai declarat ministrul.

Despre eventuala demisie a premierului Bolojan: „O decizie politică”

Întrebat dacă şi-ar dori ca Ilie Bolojan să rămână în funcţia de premier sau să plece din această funcţie, ministrul Justiţiei a răspuns: „Eu pot vorbi doar de dorinţele mele, de responsabilităţile mele, de gândurile mele şi de opţiunile mele. În niciun caz nu pot vorbi despre domnul premier care îşi va lua hotărârea în raport de toate elementele pe care le apreciază relevante. Eu mi-aş dori să punem în aplicare programul de guvernare, să facem reformele necesare, legal, constituţional, eficace şi încă o dată pentru cetăţeanul care ne-a trimis în funcţiile în care suntem”.

Radu Marinescu a adăugat că nu poate spune că îşi doreşte „un lucru sau altul legat de o anumită persoană”, dar că poate spune că îşi doreşte „un guvern eficient care să îndeplinească obiectivele propuse”.

„Decizia de plecare sau nu a premierului este o decizie politică ce se poate lua la nivelul coaliţiei sau individual de către domnia sa”, a conchis Marinescu, citat de News.ro.

Curtea Constituțională a României a admis, luni, sesizarea depusă de Înalta Curte de Casație de Justiție (ICCJ) în legătură cu legea privind pensiile magistraților, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie, și a stabilit că actul normativ este neconstituțional. Instanța supremă a acuzat, printre altele, că „a fost ignorată, încă o dată, importanța pensiei de serviciu în economia principiului independenței justiției”.

Motivele invocate de CCR vizează lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ceea ce ar putea însemna motive extrinseci, adică de formă, ci nu de conținut (motive intrinseci), conform surselor HotNews.

Legea declarată neconstituțională de către CCR prevedea ca pensia magistraților să nu poată fi mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat, față de 80% din ultimul salariu brut încasat, cum este acum.

Actul normativ prevedea și stabilirea vârstei de pensionare pentru magistrați la vârsta standard din sistemul public de pensii, respectiv 65 de ani. Acum, magistrații se pot pensiona dacă au o vechime de 25 de ani, iar în legea Bolojan prevederea era că pentru a intra la pensie magistrații trebuie să aibă 35 de ani vechime.

Bolojan a dat de înțeles că ia în calcul să demisioneze dacă proiectul va fi respins de CCR.

Proiectul de modificare a sistemului de pensii ale magistraților a fost inițiat de către Guvernul Bolojan, care și-a asumat răspunderea în Parlament pe această lege în 1 septembrie. „Trebuie să restabilim dreptatea, păstrăm respectul pentru magistrați, dar trebuie să asigurăm o doză de echitate. Magistrații români ies astăzi la pensie la 48-49 de ani, o pensie medie trece de 24.000 de lei, dar numeroase pensii ajung inclusiv la 35.000-40.000 de lei, în mod special pentru magistrații care au avut și funcții de conducere”, declara Bolojan în plenul reunit al Parlamentului.

La o zi după ce a angajat răspunderea Guvernului pe pachetul de măsuri, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat de HotNews într-o conferință de presă dacă își va da demisia în cazul în care proiectul de lege privind pensiile magistraților va pica la CCR.

„Când ai un proiect important care este un jalon pentru a lua alte decizii asemănătoare, dacă el nu trece, e greu de presupus că Guvernul mai are legitimitatea să vină cu măsuri asemănătoare în alte domenii”, a răspuns șeful Guvernului.