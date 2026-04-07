Ministrul Justiției trimite președintelui Dan propunerile pentru șefia Parchetelor, inclusiv cu candidații care au aviz negativ de la CSM

Ministrul Justiției Radu Marinescu a transmis președintelui Nicușor Dan lista cu propuneri pentru funcțiile de conducere din Ministerul Public, listă pe care se regăsesc și cei trei candidați care au primit inițial avizul negativ al Consiliului Superior al Magistraturii și care au fost reaudiați de CSM în cursul zilei de marți.

Pe lista trimisă la Palatul Cotroceni se regăsesc Cristina Chiriac, propusă pentru funcția de procuror general, Marinela Mincă pentru procuror-șef adjunct al DNA și Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru procuror-șef adjunct al DIICOT.

Ministerul Justiției amintește că cei trei au fost reaudiați marți după ce au primit avize negative ale CSM ca urmare a audierilor ce au avut loc la mijlocul lunii trecute. Interviurile au avut loc în fața aceleiași comisii.

„În cadrul interviurilor au fost avute în vedere şi aspectele reţinute în avizele Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. În urma fiecărei serii de interviuri, au avut loc consultări între Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, și ceilalți membri ai Comisiei de interviu”, se spune într-un comunicat al MJ.

Pentru fiecare dintre candidații respinși, Ministerul prezintă o justificare amplă a continuării procedurii de numire pentru funcțiile vizate.

Justificări pentru fiecare dintre candidați

Secția de procurori a CSM a dat aviz negativ pentru numirea Cristinei Chiriac ca procuror general invocând faptul că nu a oferit explicații suficiente în legătură cu acuzațiile că a ținut la sertar probe care dovedeau abuzurile sexuale ale fostului episcop al Hușilor, Cornel Onilă, în 2017 atunci când a instrumentat dosarul în care acesta era șantajat și că nu a disjuns cauza parchetului competent să instrumenteze infracțiuni sexuale.

În schimb, ministrul Justiției a fost convins de planul de management propus și de experiența acumulată de Chiriac în structurile de parchet în care a activat până acum.

„Doamna procuror a clarificat că asumarea unei poziții trebuie realizată în limitele cadrului legal și cu respectarea rolului constituțional al Ministerului Public, evitând exprimarea unor opinii speculative sau care ar putea fi percepute ca ingerințe în sfera de competență a altor autorități. Această abordare nu denotă ezitare, ci o înțelegere matură a responsabilității funcției și a impactului public al declarațiilor formulate”, se spune în comunicatul ministerului.

O motivare similară este invocată de MJ și în cazul Marinelei Mincă, propusă pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. După interviul inițial, procurorii din CSM au apreciat că poziția ei legată de impactul deciziilor Curții Constituționale asupra activității DNA ca evazivă și neasumată, însă ministrul Marinescu nu susține această opinie.

„O asemenea conduită poate reflecta o atitudine prudentă și responsabilă, în acord cu exigențele funcției de procuror, care impun reținere și echilibru în exprimarea unor opinii pe teme sensibile, cu potențial impact asupra unor cauze concrete.

Deciziile Curții Constituționale în materia prescripției răspunderii penale au generat dezbateri complexe în practică și doctrină, iar exprimarea unei opinii tranșante într-un cadru precum cel al interviului ar fi putut fi percepută ca inoportună sau prematură, în lipsa unei analize aprofundate și instituțional asumate”, motivează Ministerul Justiției.

În fine, Marinescu a justificat și menținerea propunerii lui Gill-Julien Grigore-Iacobici pentru postul de procuror-șef adjunct ale DIICOT.

„Deși Secția pentru procurori a apreciat că există „vulnerabilități substanțiale” în proiect, observațiile sunt în mare parte subiective și nu reflectă modul în care planul a fost adaptat pentru aplicabilitate concretă, fapt demonstrat prin explicațiile detaliate oferite în cadrul interviului. Domnul procuror a clarificat structura planului, a explicat cum analiza SWOT se corelează cu obiectivele operaționale, a prezentat exemple concrete de aplicare a funcțiilor de management și a detaliat modul în care instrumentele SMART și PCM vor fi folosite pentru monitorizarea activității pe toate palierele”, este unul dintre argumentele invocate de ministru.

Lista finală a propunerilor

În consecință, Radu Marinescu i-a transmis șefului statului lista cu toate propunerile inițiale, fără nicio modificare: