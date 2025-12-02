Ministrul Mediului acuză Apele Române pentru întreruperea activității centralei OMV de la Brazi: „Oamenii aceștia nu vor putea să gestioneze actuala criză”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deşi a avut în ultimele trei zile trei şedinţe cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), nicio clipă aceştia nu au ridicat problema conform căreia criza apei din judeţul Prahova ar putea afecta centrala de la Brazi, operată de OMV Petrom. Buzoianu spune că a aflat despre această problemă de la reprezentanţii companiei petroliere, informează News.ro.

Diana Buzoianu spune că nici până în „ultimul ceas” Ministerul Mediului nu a fost informat despre riscul suspendării activităţii centralei pe gaz pe care compania Petrom o are la Brazi, în judeţul Prahova, şi care este alimentată cu apă din lacul Paltinu.

„Am avut trei şedinţe la care reprezentanţii ANAR, reprezentanţii Ministerului Mediului au participat şi în aceste trei şedinţe din ultimele trei zile nu a fost menţionat nicio secundă riscul opririi activităţii operatorilor din cadrul Petrom. Astăzi, am aflat acest risc tot de la reprezentanţii Petrom cu care suntem în legătură, dar faptul că nici în ultimul ceas nu am fost informaţi având multiple şedinţe de urgenţă trei zile la rând, una după alta, nici în acest ultim ceas nu s-a putut comunica concret care sunt riscurile, care sunt informaţiile, care sunt măsurile ce trebuie luate, faptul că în ultimul ceas nu s-a făcut lucrul acesta ne arată că oamenii aceştia nu vor putea să gestioneze actuala criză, pe de o parte, dar şi posibile viitoare episoade care vor apărea, în momentul în care va mai ploua, va mai fi un cod portocaliu”, a spus Diana Buzoianu.

Întrebată cum se va asigura necesarul de energie electrică, Buzoianu a răspuns: „Sunt în legătură cu reprezentanţii de la Transelectrica, mi-au confirmat că nu există, în acest moment, o avarie de sistem, mi-au confirmat că au mai trecut prin situaţii similare şi au reuşit să gestioneze astfel de situaţii, dar mai departe, soluţia tehnică şi măsurile care trebuie luate sunt gestionate de către Transelectrica”.

Precizări legate de „apa neconformă”

De asemenea ministrul Mediului a răspuns acuzaţiilor potrivit cărora ea ar fi făcut presiuni asupra autorităţilor din judeţul Prahova pentru a furniza populaţiei „apă neconformă” pentru a evita un scandal public. Buzoianu a explicat că, în cadrul unei şedinţe, în baza întrebărilor primite de la oameni, a întrebat dacă se poate furniza măcar apă menajeră, dacă nu potabilă, pentru ca populaţia din zonele afectate să o poată folosi, spre exemplu, pentru a trage apa la baie.

„Ştiu că fac ceea ce trebuie în momentul în care săptămânal domnul Zamfir (senatorul Daniel Zamfir, de la PSD – n.r.) îmi cere demisia. Este o situaţie în care la nivel local sute de persoane îmi scriau zilnic dacă există această posibilitate de a se da apă menajeră, chiar dacă nu este potabilă, pentru a fi folosită pentru a trage apa la baie, de exemplu. În aceste condiţii au fost trei întrebări puse în lanţ într-o şedinţă care a durat aproape trei ore. A fost o discuţie care a durat cinci minute în care am întrebat dacă există această posibilitate, dacă există limite legale care să facă diferenţa între apa menajeră şi apa potabilă, dacă se poate da în siguranţă această apă, mi s-a răspuns la toate aceste întrebări: nu, de către DSP. Am luat aceste informaţii ca atare şi am trecut mai departe”, a explicat, marţi după-amiază, Diana Buzoianu.

Ea spune că „a acceptat informaţia obiectivă” cu privire la acest aspect, arătând că sunt situaţii, în ţară, în care se face această distincţie între apa potabilă şi apa menajeră.

Întrebată dacă îşi reproşează ceva cu privire la situaţia din judeţul Prahova, Diana Buzoianu a răspuns: „Dacă este un lucru pe care mi-l pot reproşa este faptul că nu am preîntâmpinat situaţia absolut absurdă şi aberantă că autorităţi de la nivel local pot să ascundă informaţii şi să stea pe informaţii luni de zile şi chiar şi în ultimul moment să nu reuşească să dea informaţiile obiective, să ne spună care sunt riscurile ştiind că urmează să se închidă sau să se suspende activităţi ale unor operatori economici”.

Criza apei din județul Prahova

Peste 100.000 de oameni din Prahova şi Dâmboviţa nu primesc de vineri apă în sistem centralizat, după ce apa din barajul Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, iar apa încă nu poate fi tratată corespunzător pentru a deveni potabilă. Este vorba despre localităţile Câmpina, Breaza, Băicoi, Adunaţi, Poiana Câmpina, Şotrile, Băneşti, Brebu, Telega, Vărbilău, Aluniş şi parţial comuna Floreşti din judeţul Prahova, precum și de localitatea Moreni din Dâmbovița.

Oamenii primesc apă potabilă și menajeră de la cisternele aduse de pompieri și autorități, iar duminică a fost luată decizia ca aceștia să primească 200.000 de litri de apă din rezerva statului.

Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema este la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză însă că situația nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism. Ea anunță că va trimite Corpul de Control pentru a analiza situația.

Duminică seară, premierul Ilie Bolojan a afirmat că, „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”.