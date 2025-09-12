Ministrul Mediului: „La Romsilva se cer bonusuri uriașe de pensionare”. Avertisment pentru noul șef al Regiei

Ministrul Mediului Diana Buzoianu a afirmat, într-un interviu pentru Agerpres, că foști angajați ai Romsilva au obținut, în primă instanță, acordarea de bonusuri de pensionare întrucât această prevedere nu a fost eliminată din contractul colectiv de muncă. Buzoianu l-a avertizat pe Jean Vișan, noul director general al Romsilva, că nu va accepta numirea de persoane cu probleme de etică în șefia direcțiilor regionale și că va trebui să facă reformele la care s-a angajat.

Diana Buzoianu a afirmat că noul șef al Romsilva, Jean Vișan, nu a fost numit personal de ea, ci ales de Consiliul de Administrație, iar acesta trebuie să demonstreze în cinci luni că începe reformele necesare.

Condamnați penal, păstrați în cadrul Romsilva

În primul rând, domnul director general are de arătat că începe reformele. Nu are un cec în alb. A fost ales de un Consiliu de Administraţie al Romsilva şi are în perioada aceasta de demonstrat că vrea reformă cu adevărat, cu adevărat vrea reorganizare, lucru pe care de altfel le-a declarat la interviu”, a declarat ministrul Mediului.

Aceasta a arătat că în continuare sunt probleme la Romsilva pentre care Ministerul Mediului trebuie să ceară explicații. Ea a dat exemplul unui pădurar de la Ocolul Silvic Cărbuneșt (jud. Gorj) care a fost condamnat definitiv de două ori pentru fapte comise ca angajat al Romsilva și care a rămas totuși angajatul Regiei, caz despre care a scris EpochTimes România.

Cei de la Romsilva i-au spus că articolul din Codul silvic care ar fi permis concedierea pădurarului a fost adoptat după ce acesta a fost condamnat.

„Doar că eu sunt un pic mai tocilară, aşa de felul meu, şi aseară, pe la ora 11:00 citeam contractul colectiv de muncă al Romsilva care este adoptat în 2024 şi pe la articolul 57 scrie foarte clar: contractul individual de muncă va înceta de drept de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare în cazul personalului silvic care a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune în legătură cu serviciul sau pentru o infracţiune silvică. Deci, ar fi trebuit să înceteze în cinci zile acest contract”, a spus Buzoianu.

Pe lângă pădurarul respectiv, alți șapte colegi ai acestuia din același ocol sunt cercetați pentru infracțiuni silvice.

„Una dintre reformele pe care domnul director general interimar ales în urma selecţiei făcute de Consiliul de Administraţie va trebui să le facă va fi să rezolve şi să se uite foarte atent pe aceste probleme”, a spus Buzoianu.

Bonusurile de pensionare, o problemă nerezolvată

O altă solicitare este ca Vișan să rezolve problema bonusurilor de pensionare ale angajaților, care pot ajunge până la zece salarii. Cu toate că nu au mai fost aprobate, unii dintre foștii angajați au dat Regia în judecată și au obținut decizii care le sunt favorabile în baza faptului că bonusurile sunt stipulate în contractul colectiv de muncă, care încă nu a fost modificat.

„Avem, astăzi, în momentul în care vorbim, decizii în primă instanţă pentru personal silvic care s-a dus şi şi-a cerut dreptul la bonusul de pensionare, după ce a fost dată această Ordonanţă şi judecătorul care s-a uitat la lege, la contractul colectiv de muncă, a zis că acel personal silvic trebuie să primească în continuare zece salarii. Vă daţi seama de caracatiţa şi protecţia unor oameni care continuă sub orice formă să îşi ceară nişte beneficii uriaşe. Vorbim de nişte dosare, de nişte procese, în care se cer zeci de milioane”, a precizat Diana Buzoianu.

Potrivit acesteia, șeful Romsilva și liderul de sindicat urmau să se întâlnească pe tema modificării contractului colectiv de muncă, însă Buzoianu crede că nu era nevoie ca ministerului său să urmărească detaliat pașii făcuți de conducerea Romsilva.

„Pentru fiecare lucruşor de acest fel trebuie să vină cineva de la nivel de minister să le spună:” dar de ce aţi făcut aşa?” Întrebarea mea este: de ce aceşti oameni care sunt acolo să conducă, care zic că unii dintre ei mai vor să şi reformeze, vor să cureţe, vor să facă, nu pot ei să facă această muncă? De ce trebuie să fie cineva din minister care să verifice fiecare pas în parte şi dacă nu eşti atent să verifici fiecare pas în parte, să zică după aia „asta nu s-a putut”. Ne-am blindat cu toţi avocaţii care ne spun că nu se poate”, a comentat ministrul.

Ea l-a avertizat pe Jean Vișan că viitorii 27 de directori regionali ai Romsilva nu trebuie să aibă „probleme de etică”, astfel că propunerile sale să nu fie contestabile.