Ministrul Mediului, despre zăcămintele de minerale rare: „Putem să creăm în România o piață de desfacere pe zona aceasta”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus că regulile europene de mediu pentru exploatarea zăcămintelor de minerale rare au fost îmbunătățite pentru a fi redusă birocrația, precum și că la nivel european au fost alocate resurse financiare pentru astfel de extrageri.

Digi24.ro a scris miercuri că firma canadiană Leading Edge Materials a descoperit în Munții Apuseni zăcăminte importante de minerale rare, într-un perimetru de circa 25 de kilometri pătrați, aflat în județele Bihor și Arad.

Întrebată sâmbătă la B1 TV despre zăcămintele de minerale rare din România, Diana Buzoianu a explicat că extragerea „va fi coordonată de către Ministerul Economiei, care are, de altfel, și activitățile de mine în subordine”.

„Pe partea de mediu, noi va trebui să ne asigurăm că prevederile la nivel de mediu, sigur, sunt respectate. Știm deja că la nivel european avem o discuție de mai mult timp în care au fost deja alocate resurse financiare pentru a fi extrase aceste minerale rare. Avem deja regulamente europene care vorbesc despre halde, de exemplu, care ar putea să fie ecologizate prin folosirea acestor metode de a extrage de fapt metalele rare. Avem situații în România în care putem să ecologizăm astfel de iazuri cu astfel de metode”, a declarat ministrul Buzoianu.

Ea a spus că „aceste resurse sunt critice din perspectivă de securitate națională, dar și din perspectivă economică”.

„Putem să creăm aici, în România, o piață de desfacere pe zona aceasta. Deci din perspectivă de mediu noi va trebui să ne uităm că sunt respectate, într-adevăr, prevederile”, a adăugat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu a precizat că regulile de mediu „au fost îmbunătățite” la nivel european, „în sensul de a nu mai fi atât de multă birocrație, ca să poată să fie făcută mai rapid această exploatare”.

„Evident, există un proces care trebuie să fie desfășurat și îl vom urma exact așa cum scriu regulamentele negociate”, a conchis ministrul Mediului, Diana Buzoianu.