Ministrul Moșteanu: „Dăm mai mult pe dobânzi decât dăm pe apărare” / „Nu este oportun să tăiem din veniturile din sistemul de apărare. Trebuie să fie bine motivat”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că are în acest an cheltuieli cu dobânzile de circa 53 de miliarde de lei, în timp ce bugetul apărării este de doar 42-43 de miliarde de lei, ceea ce, consideră el, „spune multe despre unde suntem ca stat”.

Întrebat de reporteri după ședința de Guvern de joi despre reducerile de cheltuieli de personal din administrație, ministrul Apărării a spus că nu crede că ar fi „oportună” o tăiere de venituri în sistemul pe care îl administrează.

„Nu este oportun în momentul acesta (…) să tăiem din veniturile din sistemul național de apărare, m-am referit la Ministerul Apărării, și chiar cred asta eu, personal. De aici încolo, o să vedem ce decizie va fi luată. Sunt un ministru într-un guvern, într-o coaliție de patru partide plus grupul minorităților. Deciziile nu sunt simple (…), nu merg la fel de repede cum ne-am fi dorit cu toții (…). Premierul, în ciuda acestor, să zicem, viziuni divergente în anumite puncte, ține direcția și îi mulțumesc pentru asta”, a declarat Ionuț Moșteanu.

El consideră că „tot sistemul național de apărare trebuie să fie bine motivat în perioada care urmează”.

„Noi avem, la apărare, în jur de 42-43 de miliarde de lei (…), anul acesta, bugetul apărării. Cheltuielie statului român cu dobânzile anul acesta vor fi în jur de 53 de miliarde, adică anul acesta noi, România, dăm mai mult pe dobânzi, pentru că s-au făcut împrumuturi anii trecuți, fără număr, ca să spun așa, decât dăm pe apărare – și asta spune multe despre unde suntem ca stat”, a adăugat ministrul.

Ce a spus despre programul SAFE

Ministrul Apărării a explicat că acest program european de înzestrare presupune împrumuturi, nu granturi, dar „în condiții foarte bune”.

„Are o dobândă de 3% în momentul acesta și un termen de rambursare de până la 40 de ani, cu o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului. Cred că astea sunt condițiile financiare (…), deci nu este un grant (…). E un împrumut în condiții foarte bune pentru statul român, în condiții mult mai bune decât le-am putea lua noi de pe piață, și ne-am dori să finanțăm cheltuielile de apărare din acești bani în perioada următoare, să reducem presiunea pe bugetul de stat, care (…) e o presiune majoră”, a mai declarat Ionuț Moșteanu.