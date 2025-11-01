Ministrul Muncii anunță stimulente pentru angajarea tinerilor: „Statul va finanța parțial acest loc de muncă” / „O să avem buget disponibil pentru mii de tineri”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat într-un interviu difuzat sâmbătă de Antena 3 că „avem nevoie de stimularea ocupării forței de muncă” și a anunțat un program în acest sens pentru tinerii care se află în căutarea primului job.

Social-democratul a spus că „statul va finanța parțial” primul loc de muncă pentru „mii de tineri”.

„Avem bani europeni și avem niște proiecte pe care le vom începe în curând (…). O să avem buget disponibil pentru ca mii de tineri în căutarea unui loc de muncă, tineri care n-au avut niciodată nicio experiență de lucru, care vin, poate, direct de pe băncile liceelor sau universităților, să intre în piața muncii cu un contract de muncă pe perioadă nedeterminată”, a declarat Florin Manole.

Potrivit oficialului, este vorba despre „un stimulent de 1.000 de lei în primele 12 luni, 1.250 de lei în următoarele 12 luni”.

„Adică statul va finanța parțial acest loc de muncă pentru un tânăr, primul loc de muncă, timp de doi ani de zile, cu condiția ca după acești doi ani de zile minim 18 luni, adică un an și jumătate, deci o perioadă de trei ani și jumătate, să fie acoperite de angajator, în sensul că obligatoriu tânărul acela trebuie să rămână la locul de muncă”, a explicat ministrul.

El consideră că „ar fi un start destul de bun” pentru viața profesională a unui tânăr.

„Ar fi un start, aș zice eu, destul de bun pentru un tânăr să înceapă cu un loc de muncă, pe perioadă nedeterminată, cu venituri un pic mai mari, datorate faptului că ANOFM are aceste fonduri, și cu perspectiva că și dacă stă doar trei ani și jumătate la acel job va fi un om cu oarecare experiență (…), un om care a avut venituri decente și un trai decent, un om care a și dobândit, poate, în acești trei ani și jumătate, și ține un pic și de el, competențe, aptitudini, experiențe care să îl ajute în viața profesională următoare”, a mai declarat ministrul Florin Manole.