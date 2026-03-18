Ministrul Muncii: „Ideea coaliției nu e neapărat moartă, dar semne mari de întrebare s-au ridicat”

Ministrul Muncii, Florin Manole (PSD), a declarat, la Prima News, că blocajul din Parlament pe dezbaterea bugetului pe 2026 este provocat de încăpățânarea USR şi PNL care au considerat că amendamentele PSD sunt exagerate. Florin Manole a mai afirmat că se ridică „semne mari de întrebare” legate de funcționarea coaliției.

Ministrul Muncii a fost întrebat de ce s-a ajuns la acest blocaj în dezbaterea bugetului în Parlament.

„Din încăpăţânare. Îmi pare rău să o spun, a celorlalte partide, dar nu a tuturor, UDMR a căutat consens în toată această zi. Faptul că USR şi PNL au considerat că acest amendament era exagerat, deşi vorbim despre un miliard de lei dintr-un buget cu 737 de miliarde venituri, din cauza faptului că, în loc să fim eventual criticaţi pentru dezechilibru, pentru o anumită eroare, şi să fim contracaraţi printr-o altă variantă şi printr-o altă propunere constructivă, alegerea celorlalţi a fost să spună doar nu, nu, nu”, a spus ministrul Florin Manole, citat de News.ro.

El a precizat că, deocamdată, în afară de PSD şi UDMR şi o parte din grupul minorităţilor, nu a văzut ca ceilalţi să vrea acest amendament.

„Vorbim despre foarte puţini bani, pentru oameni care au puţini bani şi care oameni vor folosi aceşti bani în consumul de a doua zi, după ce îi primesc. Adică vor plăti TVA imediat după şi o parte din bani oricum se vor întoarce la buget. Deci, este absurd. În acelaşi timp în care, prin creşterea salariului minim de economie, de exemplu, statul câştigă 500 milioane de lei, adică jumătate din impactul pentru care a existat această ceartă”, a completat ministrul.

Manole a menţionat că, dacă am fi crescut salariul minim de la 1 ianuarie, adică aşa cum spunea legea şi directiva europeană, atunci am fi avut un surplus de 1 miliard la bugetul de stat. Ministrul Muncii a mai arătat că bugetul pe asistenţă socială este mai mic cu 1,1 miliarde de lei decât anul trecut.

„Cred că, după ziua de azi, ideea coaliţiei nu e neapărat moartă, dar semne mari de întrebare cu siguranţă s-au ridicat şi nu cred că este evaluarea mea personală. Cred că au simţit-o şi cei de la PNL, şi cei de la USR şi cei de la UDMR”, a mai spus Florin Manole.

A treia zi de dezbateri privind bugetul de stat a fost din nou marcată de scandal în Parlament. Un amendament al PSD a fost respins în comisiile reunite de buget, după ce AUR s-a abținut de la vot. Și asta de două ori. Social-democrații au acuzat apoi colegii de coaliție, USR și PNL, că „s-au agățat cu dinții de toate chichițele legislative“ pentru a refuza amendamentul, care prevede acordarea unui ajutor unic pentru pensionari.

PNL și USR au criticat în repetate rânduri aceste amendamente, afirmând că nu sunt venituri la buget pentru astfel de ajutoare. Au urmat și contre între PSD și AUR, și între PSD și PNL, și între PSD și USR. Iar după mai multe episoade cu scandal și pauze, s-a decis suspendarea lucrărilor pe termen nelimitat, iar joi vor fi discuții în coaliție.