Ministrul Nazare anunță reacția investitorilor după reconfirmarea ratingului de către Moody’s. La ce dobânzi s-a împrumutat România

Ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, anunţă, luni, că pieţele şi investitorii au reacţionat pozitiv după reconfirmarea ratingului României de către agenția Moody’s. Randamentele titlurilor de stat româneşti, atât cele emise pe piaţa internă cât şi pe pietele externe au scăzut semnificativ faţă de închiderea de vineri, informează News.ro.

„Am primit cu toţii o ştire importantă la finalul săptămânii trecute, când agenţia Moody’s a reconfirmat ratingul României, menţinând ţara noastră în categoria recomandată investiţiilor. Înaintea anunţului, pieţele au rămas prudente în ceea ce priveşte România. În timp ce randamentele obligaţiunilor pe 10 ani din alte ţări din regiune scădeau cu aproximativ 10-20 de puncte de bază, România a fost o excepţie, investitorii aşteptând decizia Moody’s. După publicarea deciziei însă, reacţia pieţelor a fost una favorabilă”, a scris, luni seară, pe Facebook, ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare.

Potrivit acestuia, luni, randamentele titlurilor de stat româneşti, atât cele emise pe piaţa internă cât şi pe pietele externe au scăzut semnificativ faţă de închiderea de vineri (între 4-11 puncte de bază în funcţie de maturitate).

„Un alt semnal pozitiv a venit de la licitaţia de titluri de stat de astăzi. Investitorii au vrut să cumpere de 2,6 ori mai multe titluri decât suma pe care Ministerul Finanţelor intenţiona să o împrumute: au fost depuse oferte de 1,79 miliarde de lei, faţă de cele 700 de milioane de lei anunţate iniţial. Cererea ridicată arată un interes crescut al investitorilor pentru titlurile de stat româneşti”, a mai transmis ministrul interimar.

Potrivit lui Nazare, mai mult, ordinele investitorilor au venit la randamente competitive, sub nivelurile de pe piaţa secundară, ceea ce a permis Ministerului Finanţelor să adjudece 809,25 milioane de lei, la acelaşi nivel de randament.

„Toate acestea arată că decizia Moody’s a fost bine primită atât de investitorii de pe piaţa internă, cât şi de cei internaţionali. Este o reacţie pozitivă a pieţelor şi un semnal important privind încrederea investitorilor în capacitatea României de a se finanţa. România merită toată încrederea noastră”, apreciază Nazare.

Potrivit acestuia, cu echilibru şi responsabilitate „vom putea nu doar menţine calificativul actual, ci reveni la perspectiva «stabilă»”.

Agenţia de rating Moody’s a reconfirmat, vineri, ratingul suveran al României la Baa3, ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, şi perspectiva negativă. Decizia Moody’s a venit la o săptămână după ce şi Fitch a reconfirmat ratingul României.