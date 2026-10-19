Ministrul propus la Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, după ce a întârziat la audierea din comisii: „A fost extrem de dificil să intru în clădire”

Bogdan Dumitru, propus ministru delegat pentru Digitalizare şi Inteligenţă Artificială, a întârziat jumătate de oră la audierea din comisiile parlamentare, scrie News.ro. El a explicat apoi că a fost „extrem de dificil” să între în Parlament.

Membrii comisiilor reunite din Parlament l-au aşteptat şi şi-au exprimat nemulţumirea pentru absenţa acestuia. USR a cerut chiar ca parlamentarii să părăsească audierea, în cazul în care acesta întârzie și mai mult.

Ajuns după aproape jumătate de oră, Bogdan Dumitru a explicat de ce a întârziat și şi-a cerut scuze:

„În primul rând, îmi cer scuze. A fost extrem de dificil să intru în clădire. Am fost invitat să stau într-o cameră şi să vină cineva să mă aducă aici, când se termina cealaltă sesiune, iar eu stăteam liniştit”.

Bogdan Dumitru este una dintre numirile surprinzătoare care va face parte ca tehnocrat din Guvernul Luca Niculescu la un minister proaspăt înființat care nu a existat în guvernările precedente. Dacă Comunicațiile au mai fost reprezentate în diverse forme în executiv, este pentru prima dată când România are un minister pentru Inteligență Artificială.