Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a afirmat că moțiunea simplă anunțată împotriva sa de către deputațiile PNL și USR reprezintă „o circotecă” prin care aceștia încearcă „să se urce pe suferința pacienților”. Totodată, ministrul îi invită pe pacienții care nu au reușit să găsească medicamentul Lyrica să-i semnaleze în comentariile la postarea sa de pe Facebook.

„În timp ce unii politicieni din opoziție simt mai nou nevoia să se urce pe suferința pacienților, semn că au prea mult timp liber, și confundă o problemă reală care trebuie rezolvată cu o ocazie de a face spectacol politic, eu am o rugăminte și un îndemn pentru toți pacienții care au întâmpinat dificultăți în găsirea medicamentului Lyrica, și care, deși nu este dispărut de pe piață, nu este distribuit omogen”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Ministrul cere informații de la pacienți

Astfel, cei care au avut probleme să găsească acest medicament sau alte medicamente cu pregabalină pot să-i lase la comentarii situațiile cu care s-au confruntat pentru a identifica problemele și să fie găsite soluții.

„Spuneți-mi în ce localitate, la ce farmacii și când v-ați confruntat cu această problemă, ca să găsim soluții concrete pentru fiecare caz în parte”, transmite Alexandru Rogobete.

El a revenit la subiectul moțiunii simple a PNL și USR într-un post-scriptum la postare.

„În mod normal, m-aș fi putut gândi că astăzi, la adresa mea, s-a declanșat un atac politic, din partea celor care au redescoperit acum opoziția și pe care îi las, însă, să-și continue mascarada și circoteca. Pot să-i înțeleg, având în vedere că, atunci când au văzut astăzi un sondaj de casă, au fost nevoiți să-și bage picioarele în apă foarte rece”, a conchis ministrul.

Ce spun distribuitorii de medicamente

Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din România a informat luni că, în prezent, membrii săi dețin stocuri limitate de Lyrica și de variante generice ale medicamentului și, având în vedere contextul, au lansat comenzi pentru a crește stocurile.

„Având în vedere prevederile legale din domeniul concurenței, ADRFR nu poate centraliza și nu dispune de informații exacte privind cantitățile de Lyrica și variantele generice disponibile în depozitele și farmaciile companiilor membre. Având în vedere acest context, distribuitorii au lansat comenzi pentru a crește volumele de stocuri de Lyrica și variantele generice și, imediat ce aceste comenzi vor fi onorate, vom asigura distribuirea lor rapidă către farmaciile comunitare”, se arată în comunicat.

ADRFR își exprimă disponibilitatea de a acționa pe mai departe „cu deplină deschidere” și „de o manieră constructivă”, în vederea identificării de soluții pentru asigurarea accesului cât mai facil al pacienților din România la tratamentele de care au nevoie.

Acuzațiile opoziției

Grupurile parlamentare ale PNL și USR din Camera Deputaților au anunțat că vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, în contextul disputei publice dintre ministru și jurnalista Liliana Ruse pe tema lipsei din farmacii a unui medicament, Lyrica, pentru pacienții oncologici.

„Am constatat că domnul Rogobete a predat greaua moștenire domnului Rogobete. Se confirmă că primul său mandat ministerial a fost un dezastru. A promis vreo 24 de spitale nu s-a realizat aproape niciunul, nu mai vorbim de criza medicamentelor care continuă”, a spus și liderul deputaților liberali, Gabriel Andronache.

De asemenea, europarlamentarul Vlad Voiculescu (USR) l-a acuzat pe ministrul Sănătății că este preocupat în primul rând de comunicare publică, în loc de rezolvarea problemelor pacienților.

„Atât de multe video-uri filmate pe pagina Ministerului Sănătății nu sunt din 1990 până azi. Vorbim de un ministru obsedat de propria imagine”, mai spus Voiculescu.

Deputatul PNL Adrian Cozma a spus că „influencerul Rogobete” trebuie demis. „Domnul Rogobete are o suferință, se numește narcisism și poate fi vindecat doar prin demitere”, a spus, la rândul său, Emanuel Ungureanu (USR).

Cum a izbucnit scandalul

Într-o postare duminică pe Facebook, Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, scrisese că medicamentul Lyrica „a dispărut de pe piață”. Ea menționase că este vorba despre „un antidepresiv folosit și în oncologie pentru neuropatie”.

„Lyrica mă ajută să-mi folosesc mâinile și picioarele, amorțite din cauza chimioterapiei. Nu se găsesc nici genericele. Nu mai spun ce înseamnă lipsa antidepresivelor pentru pacienții cu probleme psihiatrice. Știu că am mai zis, dar statul român e criminal”, mai afirmase jurnalista.

Fără să o menționeze pe Liliana Ruse în postarea sa, Alexandru Rogobete a scris, tot pe Facebook, că „informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă au dispărut de pe piața din România este neadevărată”.

Potrivit ministrului, datele raportate la 13 noiembrie 2026 arată că la nivel național există:

922.627 de unități de medicamente care conțin pregabalină, în stocurile distribuitorilor;

1.429.818 unități în farmaciile comunitare;

În total, 2.352.445 de unități, atât din medicamentul original Lyrica, cât și din variantele sale generice.

„Acest lucru nu înseamnă însă că medicamentul a dispărut de pe piața națională. Înțeleg îngrijorarea pacienților care au nevoie de aceste tratamente. Tocmai de aceea, informațiile privind disponibilitatea medicamentelor trebuie comunicate cu responsabilitate și verificate înainte de a genera panică”, a mai scris ministrul Sănătății.

După declarațiile ministrului Rogobete, Liliana Ruse a revenit cu o actualizare la propria postare „Ministrul Sănătății mă face practic nebună. Lyrica se găsește, e în stocuri, n-a dispărut. M-am oferit să îi dau eu bani, să-mi ia și mie o cutie din București. Aștept”, a fost reacția jurnalistei.