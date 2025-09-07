Ministrul român al Apărării spune că Rusia „vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa”: „Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar”

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a reclamat că „rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați” în Ucraina, care în noaptea de sâmbătă spre duminică a fost vizată „unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului”.

„Noaptea trecută, Rusia a lansat unul dintre cele mai masive atacuri aeriene de la începutul războiului: peste 800 de drone și rachete balistice asupra Ucrainei. Printre ținte – clădirea Guvernului de la Kiev și zone rezidențiale. Rachete și dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovați”, a scris Ionuț Moșteanu, duminică, pe Facebook.

Oficialul român a spus că „nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar” al Rusiei.

„Acesta este adevărul chip al regimului Putin: teroare, distrugere, crime de război. Nu există nicio intenție de pace în acest atac barbar. Kremlinul vrea să distrugă Ucraina și să intimideze Europa. Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri criminale”, a mai declarat ministrul Ionuț Moșteanu.

Forțele aeriene ucrainene au spus că Rusia a lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică 805 drone și 13 rachete spre Ucraina, cel mai amplu atac aerian de la începutul războiului, potrivit AFP. Operațiunea Moscovei a ucis cel puțin trei persoane în capitala ucraineană și a rănit alte peste o duzină, iar clădirea cabinetului de miniștri din Kiev a fost avariată.

Forțele ruse, care neagă că ar viza ținte civile, ocupă în prezent aproximativ 20% din teritoriul ucrainean. În cei trei ani și jumătate de război au fost ucise zeci de mii de persoane, milioane de oameni au fost forțați să își părăsească locuințele, iar o mare parte din estul și sudul Ucrainei a fost distrusă, mai notează AFP.