Ministrul Sănătății anunță o „platformă digitală” pentru feedback din partea sistemului medical și a pacienților

Ministrul Alexandru Rogobete a anunțat, miercuri, că echipa sa lucrează la o platformă electronică prin care le va cere părerea „celor care țin sănătatea pe umeri — medici, asistente, kinetoterapeuți, psihologi, manageri, personal TESA, dar și pacienți”.

Oficialul spune că astfel sistemul medical și pacienții vor avea ocazia de a da un feedback „real”.

„Pentru mine contează atât vocea sistemului medical, cât și vocea pacientului. Periodic vor fi întrebări dedicate pentru asistenții medicali — să ne spună ce nu funcționează și ce ar dori să schimbăm. Vor fi întrebări pentru medicii rezidenți, dar și pentru pacienți, ale căror experiențe din spitale vor fi analizate cu atenție”, a declarat Alexandru Rogobete, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.

El susține că noua „platformă digitală va fi una complexă, gândită astfel încât să ne aducă mai aproape de oameni, să putem discuta cu cât mai mulți dintre voi și să construim împreună soluțiile potrivite”.

„Nu vreau să fac schimbări în sănătate doar pentru că «așa trebuie» sau «așa spun unii că e bine». Vreau ca fiecare schimbare să țină cont de voi — de cei care lucrați zi și noapte în sistemul de sănătate, dar și de pacienții care beneficiază de el. Da, sistemul nostru este uneori imperfect. Dar tocmai de aceea suntem aici — să-l facem mai bun, mai empatic și mai uman”, a continuat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a spus că „oamenii nu au nevoie doar de medicamente, de ziduri sau de echipamente moderne”, ci „au nevoie și de empatie, de o vorbă bună, de o strângere de mână sinceră”.

„Iar medicii, asistentele și întreg personalul medical au nevoie să știe că nu sunt singuri. Că suntem alături de ei. Am spus mereu că «încrederea ne face bine». Și chiar cred asta. Prin încrederea voastră am putut trece peste presiuni și rezistențe. Iar acum cred că a venit momentul în care părerea voastră ne poate face bine”, a conchis ministrul Alexandru Rogobete.