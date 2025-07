Ministrul Sănătății anunță prima strategie națională de screening: „Nu mă refer doar la screeningul pentru cancer”

România va începe „în scurt timp, probabil că în luna august”, prima strategie națională de screening, a anunțat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.

„Nu mă refer aici doar la screening-ul de cancer, ci la screening-ul bolilor cronice în general: cardio și cerebro- vasculare, screeningul neonatal etc”, spune ministrul.

Strategia de screening se va adresa atât pacienților asigurați, cât și celor neasigurați, a precizat ministrul Alexandru Rogobete.

România stă dezastruos la capitole precum prevenție și screening, arăta raportul „Health at a Glance: Europe 2024. State of Health in the EU Cycle”, publicat în decembrie anul trecut de Comisia Europeană și OECD.

Țara noastră este ultima din UE și la capitolele acoperire vaccinală și screening pentru unele tipuri de cancer.

România este, potrivit raportului, ultima din UE și la numărul de mamografii efectuate femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani – mamografia fiind metoda de screening pentru depistarea cancerului la sân.

În ceea ce privește screeningul pentru cancer de col uterin – unde înregistrăm cel mai mare număr de îmbolnăviri și de decese din UE – România este pe antepenultimul loc la numărul de femei cu vârsta între 20 și 69 de ani care fac screening.

