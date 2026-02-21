Ministrul Sănătății, după ce un medic a fost agresat în sala de resuscitare: „Este penibil ca în 2026 să rugăm oamenii să nu lovească medicii”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Digi24, că agresiunile asupra personalului medical nu reprezintă un fenomen nou în spitalele din România, însă a subliniat că este „penibil” ca, în anul 2026, autoritățile să fie nevoite să le ceară public oamenilor să nu agreseze medicii. Declarațiile vin după ce un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator, la spitalul din Borșa.

„Nu este un fenomen neapărat nou, nu a fost mediatizat de-a lungul timpului. Dar să știți că astfel de situații au tot fost în spitalele din România. Și eu îmi aduc aminte, când eram la Timișoara s-a întâmplat o dată. Ține de educație. Vă dați seama cât de penibil este ca în anul 2026, ministrul Sănătății sau Raed Arafat să vină public pe la televizor și să roage oamenii să nu agreseze medicii”, a afirmat ministrul.

Ministrul de resort a adăugat că astfel de incidente „arată un nivel destul de jos al comportamentului pentru anumite categorii de persoane”.

„Eu sper că sunt arestați deja. Nu știu care este situația agresorilor. Sper ca instituțiile abilitate să reacționeze rapid și să protejeze medicii. Da, medicii au nevoie de această protecție, pentru că uneori vorbim aici de minute critice în care este inuman, până la urmă, n-are nicio legătură cu rațiunea, n-are nicio legătură cu nimic, să te duci în sala de resuscitare să lovești medicul care încearcă să-ți salveze ruda, apropiatul”, a explicat Rogobete.

Medic luat la bătaie în timp ce resuscita o pacientă

Un medic a fost atacat de rudele unei paciente aflate în stop cardio-respirator chiar în timp ce făcea manevrele de resuscitare, în spitalul din Borșa. Este al doilea astfel de incident petrecut în această săptămână.

Polițiștii din Borșa au fost sesizați vineri seară, prin 112, că un medic a fost agresat de rudele unei paciente, în incinta Compartimentului de Primiri Urgențe de la Spitalul de Recuperare Borșa, scrie Somesanul.ro.

Conform sursei citate, mai mulți membri ai familiei unei paciente în stare gravă au intrat în UPU, iar unul dintre ei l-a luat la bătaie pe medic, căruia i-au distrus ochelarii.

Publicația locală scrie că medicul anestezist, venit de la Bistrița pentru a asigura garda, a fost atacat în timp ce încerca să o resusciteze pe pacienta în stop cardio-respirator. Nemulțumirea rudelor femeii a fost că nu sunt lăsați să intre în zona de intervenție.

Tot în această săptămână, o doctoriță a fost bruscată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Târgu Jiu de membrii familiei unei paciente pe care cadrul medical încerca să o stabilizeze.

Reacția șefului DSU Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a reacționat la rândul său, spunând că „este inacceptabil” ce s-a întâmplat la Borșa și la Târgu Jiu.

„Medici de urgență agresați fizic în timp ce încercau să salveze vieți. Nu pe hol, nu într-o discuție contradictorie, ci în camerele de resuscitare, în momente critice. În ambele cazuri, motivul a fost ca echipele medicale nu au permis accesul aparținătorilor în spațiul de resuscitare. Și vreau să fie foarte clar că astfel de decizie nu este una arbitrară. Este o regulă medicală de bază, o regulă de siguranță, făcută pentru pacient. Pentru ca echipa să poată lucra eficient și să aibă o șansă reală să salveze viața. Să lovești un medic în timp ce se luptă să salveze o viață este un act de violență extremă. Dar este și un act de iresponsabilitate care pune în pericol chiar pacientul pentru care pretinzi că lupți”, afirmă Arafat.

El spune că „vedem tot mai des o agresivitate crescută față de personalul medical”: „Alimentată de judecăți făcute fără să cunoști faptele, de informații neverificate și de această tendință de a pune eticheta de „vinovat” pe tot sistemul și pe toți cei care lucrează în el. Consecințele sunt clare: frică, tensiune, epuizare și, în final, un act medical afectat”.