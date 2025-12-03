Ministrul Sănătății, după vizita în spitalele afectate de criza apei: „Nu am transferat niciun pacient către București” / „Funcționăm sub alertă de sănătate publică în continuare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, s-a deplasat miercuri la cele cinci spitale prahovene afectate de lipsa alimentării cu apă și a declarat seara că „în momentul de față situația este, din punctul de vedere al sănătății publice, gestionată în parametrii normali”, transmite Agerpres.

Oficialul a amintit că a „dispus sistarea internărilor în cele cinci spitale și nu vom ridica această sistare până luni, când rețeaua centralizată de apă potabilă va fi alimentată”.

„Observ că, în urma deciziei luate aseară în ședința de urgență avută cu domnul președinte la Consiliul Județean, spitalele au fost alimentate cu apă potabilă îmbuteliată, atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Sigur că ISU și primăriile locale au asigurat în toată această perioadă atât apă menajeră, cât și apă potabilă. În momentul de față situația, din datele pe care le avem, este și pare sub control”, a declarat Alexandru Rogobete.

Niciun pacient transferat către București

Ministrul Sănătății a precizat că din cele cinci spitale nu au fost transferați pacienți către Capitală.

„Nu am transferat niciun pacient în momentul de față din județ către București, pacient care să se fi agravat în aceste cinci unități sanitare de care vorbim. Sigur că din aceste unități sanitare către Spitalul Județean Ploiești au fost transferați pacienți și situația este monitorizată. Eu sper că până luni lucrurile să se rezolve și să reducem presiunea de pe sistemul de sănătate din județ, dar și din București, pentru că așa cum bine cunoașteți, spitalele de urgență din București la rândul lor sunt suprasolicitate și pline cu pacienți”, a adăugat Rogobete.

El a precizat că până la ridicarea stării de alertă publică vor continua controalele „și monitorizarea microbiologică cu cele două probe pe zi în fiecare unitate sanitară, astfel încât să nu scăpăm de sub control cumva o eventuală extindere a riscului de infecție asociată activității medicale”.

„Funcționăm sub alertă de sănătate publică în continuare și nu vom ridica această alertă până când nu ne vom asigura că rețeaua centralizată este alimentată cu apă, că oamenii, cetățenii, nu doar din spital, pacienții, ci cei 100.000 de oameni afectați vor beneficia de apă potabilă și, sigur, spitalele vor reintra în regim normal de funcționare”, a mai declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete, președintele Consiliului Județean Prahova și șeful Inspecției Sanitare de Stat au mers miercuri în cele cinci spitale din județ care se confruntă cu lipsa alimentării cu apă. Ministerul Sănătății a precizat că este vorba despre Spitalul Municipal Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza.