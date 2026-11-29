Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că își dorește „reguli mai clare pentru medicii care lucrează simultan în sistemul public și în cel privat”.

El a afirmat, duminică, într-o postare pe Facebook, că în Germania „există câteva principii care merită analizate și în România”.

Potrivit ministrului, în unele spitale din Germania, activitatea profesională suplimentară, în sistem privat, trebuie declarată și poate necesita aprobarea scrisă a angajatorului.

„Cred că putem discuta despre un mecanism adaptat legislației românești, prin care spitalul public să poată limita temporar activitatea privată a unui medic atunci când există motive obiective: deficit major de personal; imposibilitatea asigurării liniilor de gardă; adresabilitate foarte mare; liste de așteptare care afectează accesul pacienților la tratament”, a scris ministrul Sănătății.

El a precizat că așteaptă opinii de la pacienți și medici și că nu este vorba „despre interzicerea activității în privat și nici despre spitalele private care funcționează corect și respectă regulile”.

„Discutăm despre acele situații pe care le cunoaștem cu toții: medicul care pleacă la ora 10:00 din spitalul public pentru a-și continua activitatea în propriul cabinet, pacientul care este direcționat din sistemul public către cabinetul privat sau situațiile în care activitatea din privat ajunge să afecteze serviciul public”, a mai declarat Rogobete.