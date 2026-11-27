Ministrul Turismului, Daniel Zamfir, a declarat că își dorește o ordonanță de urgență pentru majorarea voucherelor de vacanță la 1.000 de lei în sectorul public, precum și să le introducă și pentru angajații din mediul privat.

Vineri, la Digi24, Zamfir a descris voucherele de vacanță drept „o investiție” pentru statul român.

„Eu îmi doresc ca voucherele de vacanță pentru sectorul public să fie incluse în bugetul de stat și vreau să promovăm o ordonanță de urgență ca de la anul aceste vouchere de vacanță să intre în vigoare, pentru că, din punctul meu de vedere, este un stimul extrem de important și binevenit, e ca o gură de oxigen pentru ce înseamnă sectorul HoReCa, care a fost puternic lovit în această perioadă. Oamenii din zona respectivă, și hotelierii, și cei din restaurante, au resimțit puternic această cădere economică. E un sector extrem de important”, a declarat social-democratul.

Ministrul a spus că își dorește introducerea voucherelor de vacanță și în sectorul privat, tot prin ordonanță de urgență.

„Eu vreau ca și sistemul privat să dea vouchere de vacanță angajaților – și aici chiar este un proiect de lege discutat în Parlament, dar vă spun direct, eu mi-aș dori să o facem rapid, prin ordonanță de urgență, pentru ca și voucherele de vacanță pentru sistemul privat să intre în vigoare odată cu cele care sunt pentru sistemul bugetar”, a adăugat el.

Cum s-ar acorda aceste vouchere la privat

Daniel Zamfir a spus că „mecanismul este foarte simplu”.

„Astăzi, companiile care doresc să își diminueze impozitul pe profit, există acel procent de 20%, sumă pe care o pot aloca ONG-urilor, sponsorizări ONG-urilor, și voucherelor de vacanță. Eu îmi doresc să rămână la latitudinea companiilor private, dacă doresc să doneze și la ONG-uri, la biserici, dar și să acorde vouchere de vacanță angajaților. Cred că este un lucru extrem de corect”, a continuat ministrul Turismului.

Întrebat cum a reacționat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, când i-a spus despre voucherele de vacanță, Zamfir a afirmat: „A tăcut, dar tăcerea lui va fi exploatată favorabil de mine. Adică nu mă las până nu punem vouchere de vacanță”.

„N-am afaceri în turism, n-am vreun considerent pentru care să îmi doresc vouchere de vacanță, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că voucherul de vacanță acordat oamenilor ca să își cheltuiască banii în România, să nu mai plece să îi cheltuiască prin Bulgaria și prin alte țări, este un stimul pentru economia românească. Pentru că noi dacă acordăm 1.000 de lei de persoană, dar aș vrea să fie net (…), banii ăștia, 2.000 de lei ai unei familii, în vouchere de vacanță, mai înseamnă, pe lângă, cheltuieli de încă 2.000, dacă nu 3.000 de lei, pentru că oamenii, când se duc la cazare cheltuiesc, și în industrie în general, pentru masă, pentru alte lucruri”, a mai declarat ministrul Daniel Zamfir.