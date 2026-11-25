Românii vor avea o minivacanță la finalul lunii noiembrie, de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. Cele două sărbători legale pică luni, 30 noiembrie, și marți, 1 decembrie.

Luni, 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și 1 decembrie, Ziua Națională a României, sunt zile nelucrătoare, conform Codului Muncii.

Astfel, românii care lucrează în sectorul public vor avea parte de un weekend prelungit: 28, 29, 30 noiembrie și 1 decembrie. Ei se vor întoarce la serviciu miercuri, 2 decembrie.

Angajații din domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, precum sănătatea, alimentația publică sau transporturile, pot lucra și în zilele de sărbătoare legală, urmând să beneficieze de compensarea prevăzută de Codul muncii.

Câte zile libere legale mai sunt în 2026

În 2026 sunt 16 zile libere legale, însă cinci dintre acestea au picat în weekend, inclusiv a doua zi de Crăciun.

Următoarele zile libere – și ultimele zile libere legale din 2026 – vor fi pe 25 decembrie (vineri) și 26 decembrie (sâmbătă), când este Crăciunul. Zilele de 24 decembrie (ajunul Crăciunului) și 31 decembrie (ajunul Anului Nou) nu sunt zile de sărbătoare legală, nelucrătoare.