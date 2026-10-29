„Minune medicală!”. Buzoianu spune că șeful de la Apele Române a evitat demiterea prin concediu medical până la plecarea ei din funcție

Directorul Doru Cazan de la Apele Române, demis de fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu după ce s-au descoperit două balastiere care funcţionau ilegal în judeţul Olt, revine în funcţie după 4 luni în care s-a aflat în concediu medical. Buzoianu susține că noul ministru, Natalia Intotero, a revocat demiterea, ceea ce a dus la însănătoșirea subită a lui Cazan.

În conformitate cu legislația muncii, ordinul de demitere pe care l-a semnat Diana Buzoianu nu a avut efecte câtă vreme directorul de la Apele Române a fost în concediu medical.

„Minune medicală! Şeful de la Apele Române, pe care l-am dat afară, s-a însănătoşit când a văzut-o pe Natalia Intotero! La cinci zile distanţă după ce a ajuns ministru, doamna Intotero a revocat ordinul semnat de mine de încetare a mandatului şi l-a pus înapoi pe funcţie pe domnul Doru Cazan. Domnul Cazan, bolnav în ultimele patru luni de zile o dată la două săptămâni bolnav de alte boli, s-a însănătoşit subit, acum nu mai este în concediu medical, miracolul a avut loc”, afirmă, într-un mesaj înregistrat şi postat pe Facebook, fostul ministru al Mediului, Diana Buzoianu.

Aceasta a explicat că l-a demis din funcţie pe Doru Cazan după ce, în urma unor controale făcute în judeţul Olt, au fost descoperite două balastiere care funcţionau ilegal pe suprafeţe de 100 de hectare şi care au adus statului un prejudiciu de 20 de milioane de lei.

Ministrul spune că cea mai mare dintre cele două balastiere nu fusese verificată niciodată de Administraţia Bazinală (ABA) Olt şi, cu toate acestea, Doru Cazan, în calitate de director la Apele Române, a reconfirmat-o pe directoarea de la ABA Olt pentru încă un mandat.

„L-am chemat la minister şi mi-a spus că îşi depune demisia de onoare chiar în acea zi. A doua zi dimineaţă, şi-a luat concediu medical ca să nu mai poată fi demis. La momentul acela, am cerut verificarea concediului la Casa de Sănătate şi la Colegiul Medicilor. Niciuna din aceste instituţii nu şi-a făcut treaba, au concluzionat sec că totul este în regulă şi nu este nimic suspect că un om care a stat patru luni de zile în concediu medical avea boli schimbate cam o dată la două săptămâni. Aşa că domnul Cazan a stat cuminte pe tuşă până când au plecat USR-iştii de la guvernare”, a spus Buzoianu, citată de News.ro.

Fostul ministru susține că Doru Cazan a așteptat venirea la putere a social-democraților pentru a-și securiza funcția.

„A venit PSD, au venit prietenii balastierelor ilegale, şi iată, domnul Cazan este din nou sănătos tun! Multă sănătate, domnule Cazan! Se vede treaba, pentru unii dintre dumneavoastră orice boală se poate vindeca dacă îţi îngrijeşte rănile un ministru PSD-ist”, a conchis Diana Buzoianu.