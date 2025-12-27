Mirabela Grădinaru povestește cum s-a schimbat viața copiilor după ce a devenit Nicușor Dan președinte. „Cel mic a avut un șoc când l-am dus la grădiniță în prima zi”

Mirabela Grădinaru, partenera de viață a actualului președinte, a dezvăluit că și-au încurajat copiii să nu prezinte profesia tatălui lor când sunt întrebați de colegi, ci să îl descrie cel mult ca „Nicușor Dan – matematicianul”.

Unul dintre subiectele abordate de Mirabela Grădinaru în ediția de sâmbătă seară a emisiunii „La cină” de la Digi24 a fost modul în care s-a schimbat viața copiilor după ce a devenit Nicușor Dan președintele țării.

„Tot acolo stăm, în același cartier, unde avem o comunitate foarte frumoasă. Sunt 34 de copii până în vârsta de 14 ani. Ne întâlnim mai rar acum, în timpul iernii, pentru că ziua este mai scurtă și atunci când termin eu serviciul deja este întuneric și nu mai am cum să îi mai scot afară, dar am încercat cât de cât să ne păstrăm obiceiurile – asta, în condițiile în care, pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, rutina este importantă”, a declarat Mirabela Grădinaru.

Ea a spus că Antim, fiul cuplului prezidențial, „a avut un șoc” în prima zi de grădiniță, având în vedere dispozitivul de securitate care i-a însoțit.

„Îmi aduc aminte că a avut un șoc, cel puțin, cel mic, când l-am dus la grădiniță, în prima zi, partea de securitate a fost foarte… «De ce mergem cu această mașină și nu cu a noastră?». Și zic, mergem cu un Uber, pentru că am mai apelat la Uber atunci când n-aș fi găsit un loc de parcare sau eram în întârziere. «Și de ce sunt doi șoferi?»”, a povestit partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

„Păstrăm obiceiurile pentru ca ai noștri copii să crească, spunem noi, cât se poate de normal, ca ceilalți copii”, a adăugat ea.

„«Tatăl tău este Nicușor Dan, nu președintele țării»”

Întrebată dacă au înțeles Aheea și Antim ce responsabilitate uriașă apasă pe umerii părinților lor, Mirabela Grădinaru a spus: „Da. Nicușor are această calitate de a povesti și de a le enumera responsabilitățile lui, dar într-un mod foarte natural și ușor de înțeles inclusiv de către cel mic. Bineînțeles că cel mic acum, în această perioadă, își dorește mai nou să fie polițist”.

„Noi îl încurajăm, zic, ce vei dori tu să devii când vei fi mare, asta vei deveni. Partea de responsabilitate ei o percep mai mult prin prisma faptului că nu îl văd pe tatăl lor, că nu îl văd pentru că știu că trebuie să facă lucruri importante și foarte grele”, a continuat ea.

Mirabela Grădinaru a fost întrebată apoi dacă Antim și Aheea spun că tatăl lor este președintele României când sunt întrebați cu ce se ocupă.

„Nu, nu, aici ce am încercat încă de când era primar, și Aheea mai primea… mai erau tot felul de comentarii pe la școală, întotdeauna am încurajat-o să le spună colegilor, și avem noroc și de un colectiv foarte bun, care a înțeles, tatăl tău este Nicușor Dan, nu primarul Bucureștiului și, în cazul de față, nu președintele țării, ci Nicușor Dan, eventual, dacă vrei o etichetă, poți să îi spui «Nicușor Dan – matematicianul»”, a mai declarat Mirabela Grădinaru.