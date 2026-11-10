Mircea Abrudean: „Când e vorba de putere și controlul instituțiilor statului diferențele dintre PSD și AUR par să dispară”

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a criticat marți colaborarea dintre PSD și AUR în privința numirilor la conducerea unor instituții publice, după ce Parlamentul a validat noile Consilii de Administrație ale TVR și Radio România și i-a confirmat în funcții pe directorii susținuți de cele două partide. Acesta a invocat și voturile comune ale PSD și AUR și pentru instalarea unui președinte interimar la Curtea de Conturi.

Potrivit președintelui Senatului, Parlamentul a respins marți și numirea deputatului PNL Florin Roman în comisia comună de control a activității SRI, pe locul care revenea liberalilor.

„PSD și AUR se ceartă în public, dar se înțeleg foarte bine când trebuie să decidă cine ocupă funcții importante în instituțiile statului. Astăzi, Parlamentul a oferit noi exemple ale colaborării dintre cele două partide. Să ne uităm la fapte: la Curtea de Conturi, PSD și AUR au votat împreună pentru instalarea unui președinte interimar; la TVR și Radio România, cele două partide au negociat preluarea conducerilor celor două instituții, la Comisia de control a SRI, propunerea PNL de numire a lui Florin Roman, pe locul care revenea PNL în cadrul comisiei, a fost respinsă în plenul Parlamentului”, a scris Abrudean pe Facebook.

„Este o succesiune de decizii politice care ridică întrebări serioase despre înțelegerile dintre PSD și AUR. Românii merită să știe ce se întâmplă dincolo de spectacolul politic. Pentru că atunci când vine vorba despre putere și controlul instituțiilor statului diferențele dintre PSD și AUR par să dispară”, a mai transmis președintele Senatului.

Noul șef interimar al Curții de Conturi, votat de PSD, AUR și UDMR

Tot marți, Sorin Lazăr a fost validat în funcția de șef interimar la Curtea de Conturi cu 248 de voturi „pentru”, 54 contra și 48 de abțineri. Voturile pentru au venit de la PSD, AUR și UDMR. USR a votat împotrivă, iar parlamentarii PNL s-au abținut.

Atât la dezbaterile și votul din plen, cât și la cele din comisiile parlamentare, Lazăr nu a fost prezent.

Sorina Matei și Răzvan Dincă, confirmați la conducerea TVR și Radio România

Parlamentul a votat marți noile Consilii de Administrație ale Societății Române de Televiziune și Societății Române de Radiodifuziune, listele propuse de partidele parlamentare fiind aprobate cu majorități covârșitoare.

Ulterior, membrii celor două Consilii de Administrație au decis propunerile pentru funcțiile de președinte-director general. Sorina Matei, susținută de AUR, a obținut 239 de voturi „pentru” și 78 „împotriva” în plenul Parlamentului și rămâne la conducerea TVR cu puteri depline.

La Radio România, Răzvan Dincă, propus de PSD, a fost reconfirmat în funcție cu 252 de voturi „pentru” și 65 „împotriva”.

Cei doi au condus instituțiile în regim de interimat, după ce Curtea Constituțională a admis sesizarea AUR și a invalidat, în septembrie, hotărârea Parlamentului privind numirile anterioare la conducerea TVR.

AUR a vorbit despre o înțelegere între partide

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a afirmat luni că pentru numirea, în plenul Parlamentului, unor membri în Consiliile de Administrație ale SRTV și SRR a existat „o înțelegere între partide”.

Întrebat, într-o conferință de presă, dacă prin votul pentru membrii SRR și SRTV va fi testată o anumită majoritate în Parlament, Peiu a răspuns: „Este o înțelegere între partide”.