Noul șef interimar al Curții de Conturi, validat în absență de parlamentarii PSD, AUR și UDMR. Cine e Sorin Lazăr

PSD îl impune șef interimar la Curtea de Conturi pe Sorin Lazăr, fost parlamentar social-democrat, în prezent consilier de conturi. Postul de președinte este vacant după plecarea lui Mihai Busuioc la Curtea Constituțională, iar parlamentul nu a declanșat încă procedura pentru ocuparea acestei poziții. Doi dintre liderii importanți ai PSD o vizează.

Sorin Lazăr a fost validat și în plenul reunit cu 248 de voturi pentru, 54 contra și 48 de abțineri. Voturile pentru au venit de la PSD, AUR și UDMR. USR a votat împotrivă, iar parlamentarii PNL s-au abținut.

Atât la dezbaterile și votul din plen, cât și la cele din comisiile parlamentare, Lazăr nu a fost prezent.

Deputat USR: „Dacă e ceva necesar pentru PSD, se găsesc voturile de la AUR”

După votul din plen, deputatul USR Adrian Echert a acuzat o alianță între PSD și AUR.

„Astăzi am văzut ceea ce vedem de foarte multe săptămâni și ceea ce ne gândeam cu toții – că cei de la PSD au nevoie de anumite voturi doar pentru învestirea Guvernului. Pentru că pentru orice altceva există AUR. Dacă e ceva necesar pentru PSD se găsesc voturile de la AUR”, a spus el.

Apoi, a luat cuvântul senatoarea liberală Gabriela Horga care a declarat că AUR și PSD „au capturat” și Curtea de Conturi.

„Voi, cei de la AUR care le spuneți oamenilor că sunteți în Opoziție față de PSD, ați dat din nou puterea la PSD să pună un președinte interimar la Curtea de Conturi în loc să se demareze procedura de audiere și de numire a noilor membri, așa cum prevede legea”, a declarat Horga.

Un deputat PSD întreabă de polul modernizării de la PNL

În replică, Adrian Câciu de la PSD a spus că de două zile se întreabă care e obiectivul polului de modernizare anunțat de PNL:

„Răspunsul este înjurătură la PSD. Înjurătură la adresa poporului român. Polul acesta format din trompetele musca și țânțarul, le zic eu, sau pițigoii de la USR și de la PNL nu au altceva ca obiectiv decât distrugerea poporului român”.

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, a negat alianța cu PSD, spunând că majoritatea se testează la votul pentru învestirea Guvernului, la care parlamentarii lui George Simion au votat împotrivă.

„Le aduc aminte colegilor de la PNL și USR că au votat cot la cot cu PSD toată vara ordonanțe de urgență și proiecte de legi fără să aibă niciun fel de jenă. Le-am promis și le mai promitem odată: la prima moțiune de cenzură pe care o veți iniția, vom vota împreună cu dumneavoastră, fără nicio problemă. Așa cum am făcut o moțiune de cenzură împreună cu PSD, vom face și cu dumneavoastră. Curaj!”, a continuat Peiu.

Lazăr nu a venit nici la comisii

Anterior votului din plen, deputații și senatorii din comisiile de buget ale Parlamentului s-au reunit marți pentru a-l vota, însă Sorin Lazăr nu a fost prezent la dezbateri.

La ora programată pentru ședință, parlamentarii s-au strâns în sală, iar în capătul mesei s-au așezat mai mulți reprezentați ai Curții de Conturi.

Președinta de ședință, Gabriela Horga, senatoare PNL, a supus la vot ordinea de zi, iar apoi, Adrian Câciu, deputat PSD, a anunțat că propunerea social-democraților este Sorin Lazăr, în prezent consilier de conturi. Acesta nu era prezent.

„Nu suntem în situația de a audia candidații”

„Până la ora asta n-am știut cine este numele, nu-l cunoaștem. Măcar să se ridice în picioare, să îl aplaudăm”, a spus unul dintre parlamentarii prezenți la ședință.

Apoi, Bogdan Huțucă, președintele liberal al comisiei de buget de la Camera Deputaților a explicat că validarea în funcție poate fi făcută și în absența celui propus, pe motiv că a mai fost audiat de Parlament, atunci când a fost numit consilier de conturi.

„Nu suntem în situația în care comisiile de buget-finanțe audiază candidați. Am avut un președinte al Curții de Conturi votat (n.red – Mihai Busuioc, care a devenit judecător CCR). Apoi a fost numit un președinte interimar. Și doamnei Călugăreanu (n.red – președinte interimar) i-a încetat mandatul, a preluat temporar prerogativele funcției de președintele. Parlamentul nu a declanșat procedura pentru a numi președintele Curții de Conturi, vicepreședinții. Suntem în situația de a vota încă un interimar”, a mai spus Huțucă.

El a adăugat și că în lipsa propunerilor altor partide, rămâne interesul legitim de a asigura funcționarea Curții de Conturi.

În replică, Cezar Drăgoescu, deputat USR, a reproșat faptul că parlamentarii au aflat foarte târziu care e propunerea și că în mod normal, Sorin Lazăr ar fi trebuit să fie prezent:

„Și să ne spună câteva cuvinte. Observ totodată cât de prolifică e organizația PSD Buzău și mai observ încă odată o meteahnă a societății românești – în loc să punem profesioniști în aceste funcții, nu facem altceva decât să le politizăm. Este foarte grav ce se întâmplă. Românii vor instituții funcționale, reformate”, a continuat Drăgoescu.

AUR și PSD au votat împreună și în comisii

Tot el a declarat că este curios „cum se vor poziționa colegii din așa-zisa opoziție de la AUR. Fără voturile AUR această propunere nu are cum să treacă”.

Propunerea PSD a trecut cu 25 de voturi pentru, de la parlamentarii PSD și AUR. PNL și USR au votat împotrivă și a existat o singură abținere.

Lazăr urmează să fie votat și în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Cine e Sorin Lazăr

Sorin Lazăr a fost parlamentar PSD de Buzău și este considerat apropiat de Marcel Ciolacu.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Curții de Conturi, Lazăr a fost din 2013 până în 2016 vicepreședinte, cu rang de secretar de stat al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.

Din 2017 până în 2020 a fost deputat de Buzău, președinte și vice-președinte al comisiei de Buget. Din octombrie 2020 a devenit consilier de conturi.

Șefia Curții de Conturi, dorită de doi lideri influenți în partid

Potrivit informațiilor HotNews, Marian Neacșu și Florin Barbu sunt luați în calcul pentru a ocupa funcții la conducerea Curții de Conturi. Social-democrații vor ca Neacșu să preia chiar funcția de președinte, însă atât el, cât și Barbu, fac parte acum din Guvernul Niculescu.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. În măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi, mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat Neacșu luna trecută, întrebat fiind de reporterii de la Parlament despre funcția de președinte al instituției.





