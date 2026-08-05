Mutarea anunțată de PNL după ce noua lege a ANI a trecut cu amendamentul PSD care îl vizează pe Fritz

PNL va susține ca noua lege a integrității, care a trecut miercuri de Senat cu amendamentele propuse de PSD și AUR, să ajungă pe masa Curții Constituționale a României, a anunțat președintele Senatului, liberalul Mircea Abrudean, după votul din plen.

„În cazul legii integrității, vom susține ca proiectul să treacă prin controlul de constituționalitate. Facem tot ce ține de noi pentru a avea o lege în acord cu Constituția României și pentru a nu rata jalonul din PNRR”, a afirmat Abrudean, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

El insistă ca social-democrații „să își asume întreaga responsabilitate”, în cazul în care, în urma proiectelor amendate și adoptate de Parlament în sesiunea extraordinară, România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza modificărilor aduse.

„Zilele acestea s-a văzut foarte clar cine urmărește interesul României și cine se ocupă doar cu manevre și jocuri politice, indiferent de consecințe. Pentru PNL, miza a fost una singură: îndeplinirea jaloanelor din PNRR, protejarea investițiilor și a fiecărui euro care aparține României. Am votat și am apărat fiecare jalon, fiecare reformă pe care o avem prin Planul Național de Redresare și Reziliență”, a adăugat șeful Senatului.

Conform acestuia, în cazul legii decarbonizării, PNL a folosit toate instrumentele parlamentare pe care le-a avut la dispoziție pentru ca „legea să fie corectă, în acord cu interesele României și să permită îndeplinirea jalonului asumat”.

„Am votat pentru aprobarea legii, dar, din păcate, forma finală a fost grav afectată de amendamentele PSD. Dacă România va fi penalizată sau nu va primi fondurile europene alocate din cauza acestor modificări, PSD trebuie să își asume întreaga responsabilitate”, a mai afirmat Mircea Abrudean.

Ce prevede noua lege a ANI

Proiectul de lege menit să reformeze Agenția Națională de Integritate (ANI) a trecut miercuri cu majoritate de voturi de Senatul României. Din cei 121 de senatori prezenți, 105 au votat „pentru”, 8 „împotrivă”, 7 s-au abținut, iar 2 senatori au ales să nu voteze.

Senatul este cameră decizională în acest caz.

PSD și AUR și-au reconfirmat amendamentele la legea menită să reformeze ANI, în ciuda propunerilor de eliminare venite din partea USR.

Noua lege a Integrității este unul dintre angajamentele asumate de România prin PNRR și de ea depinde o plată de 770 de milioane de euro.

Amendamentele depuse de PSD și AUR au stârnit dispute în timpul dezbaterilor, USR și PNL reclamând că sunt fie neconstituționale, fie imposibil de aplicat.

După adoptarea în Senat, legea poate fi contestată la Curtea Constituțională. În cazul în care nu trece de testul judecătorilor constituționali, actul normativ se întoarce în parlament. Dacă trece, legea merge la promulgare. Șeful statului o poate promulga, întoarce în parlament pentru reexaminare sau contesta la CCR.

Amendamentul PSD: „În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

USR a acuzat că amendamentul a fost depus special pentru Dominic Fritz. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis definitiv, în cazul primarului de la Timișoara, că este în conflict de interese, deci edilul riscă să își piardă mandatul.