Mircea Coșea a murit. Cunoscutul analist economic avea 83 de ani. Ce spunea, în ultimul lui mesaj public, despre internarea la Spitalul Floreasca

Cunoscutul profesor universitar și analist economic Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani, informează Agerpres.

Deputata AUR Ioana Ramona Bruynseels a transmis condoleanțe familiei.

„Dumnezeu să vă odihnească în pace, domnule profesor! Respect pentru toată contribuția și dăruirea, recunoștință pentru sfaturile pe care întotdeauna mi le-ați dat cu căldură și pentru încrederea nemărginită pe care mi-ați arătat-o. Voi duce înainte ideile și devotamentul dumneavoastră și nu mă voi da bătută. Nu vă vom uita! Condoleanțe celor dragi!”, a scris Bruynseels, pe pagina ei de Facebook.

Ultimul mesaj al lui Mircea Coșea

Pe 4 decembrie, Mircea Coșea scria, pe Facebook, că a avut probleme de sănătate și că a fost internat în spital.

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, m-a «reparat» și de această dată. (…) Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali”, afirma Coșea atunci.

„Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu «analizez» modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu”, adăuga analistul economic.

„Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24, am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul», pot spune că își practică meseria cu eleganță. De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”, mai spunea Coșea la acel moment.