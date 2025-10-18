Pianistul de jazz Mircea Tiberian a murit. A concertat cu o seară înainte la Galați

Lumea muzicală din România este îndoliată după aflarea veștii că celebrul pianist de jazz Mircea Tiberian s-a stins din viață la Galați, potrivit publicației locale Viața Liberă, Radio România Cultrual și Antena 3 CNN. Informația a fost confirmată și de compozitorul Andrei Tudor și dirijorul Ionel Tudor.

„Este o enormă pierdere și sunt cutremurat de vestea foarte grea primită. Pentru întreaga noastră generație, Mircea Tiberian a fost un model de muzician. Un mare artist, om de cultură și de spirit, cu umor fin și care avea tot timpul povești cu tâlc, care te inspirau și te făceau să zâmbești. O personalitate luminoasă a jazzului românesc, dar și un profesor minunat, sincer, bun și drept. Muzicolog, teoretician și promotor neobosit al jazzului, un susținător autentic al muzicii românești și un pianist de jazz și compozitor remarcabil. O mare pierdere pentru noi toți și pentru catedra noastră de la Universitatea Națională de Muzică din București”, a scris Andrei Tudor pe pagina sa de Facebook.

Pianistul a încetat din viaţă la un hotel din Galaţi, după ce, vineri seară, susţinuse un recital alături de Nicolas Simion Quartet.

După concert, Mircea Tiberian a plecat la hotelul unde era cazat. Sâmbătă dimineaţă, un coleg s-a îngrijorat când a văzut că pianistul nu a coborât la micul dejun.

Acesta a fost găsit în camera sa iar echipajul SMURD care a intervenit și a încercat, fără succes, să îl resusciteze.

Cine a fost Mircea Tiberian

Compozitor, pianist şi interpret de muzică de jazz, Mircea Tiberian s-a născut la 4 mai 1955, la Sibiu, potrivit Agerpres.

Şi-a petrecut copilăria şi adolescenţa în Sibiu, unde şi-a făcut debutul în cadrul Festivalului Internaţional de Jazz din 1974, menţionează site-ul Festivalului ICon Arts Transilvania.

A început să cânte la pian de la 4-5 ani, iar la 14 ani a primit un premiu special al juriului la un concurs de pian.

La 18 ani a început să frecventeze un club de jazz în Sibiu, unde asculta muzica lui John Coltrane. A început să cânte jazz, dar după o perioadă a revenit la muzica clasică, abandonând jazz-ul până la 26 de ani.

A absolvit Conservatorul din Bucureşti în 1980. În 1986, a început să cânte în Club Nord, un club de jazz din zona Gării de Nord din Capitală, unde veneau iubitori de jazz din toată ţara. Aici, i-a ascultat şi pe artişti ca Randy Brecker sau Guido Manusardi.

Una dintre întâlnirile care i-au marcat drumul spre jazz a fost cea cu maestrul Johnny Răducanu, când Mircea Tiberian avea 19 ani, şi căruia i-a trimis o casetă. Răducanu a ascultat-o şi l-a invitat să cânte la Festivalul de Jazz de la Sibiu.

Mircea Tiberian era profesor universitar la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, instituţie unde a obţinut şi titlul de doctor în muzică, cu lucrarea „Raportul dintre ritm şi celelalte elemente ale discursului muzical”. El preda Arta improvizaţiei în jazz, Aspecte ale improvizaţiei de jazz după 1950, Compoziţie jazz, Instrument jazz (pian), Istoria jazzului şi muzicii pop, scrie News.ro.

I-a fost acordat de şase ori premiul pentru compoziţie de jazz al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ultima oară în 2015 pentru musical-ul „Jazzy Tarot”, conform biografiei postate pe site-ul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti.