Mișcare discretă a NATO în Arctica. Alianța a început planificarea unei „activități de vigilență sporită”

NATO a început planificarea militară pentru o misiune denumită „Arctic Sentry”, menită să întărească securitatea în Arctica, a declarat marți un purtător de cuvânt al cartierului general militar al alianței, pe fondul tensiunilor dintre Statele Unite și aliații europeni privind Groenlanda, potrivit Reuters și AFP.

Declarațiile repetate ale președintelui american Donald Trump, potrivit cărora își dorește să obțină Groenlanda, acuzând aliații europeni că nu asigură în mod adecvat securitatea vastei insule arctice în fața Rusia sau a China, au generat un diferend cu Copenhaga privind teritoriul autonom aflat sub suveranitate daneză și au provocat tensiuni în interiorul NATO.

„Este în curs planificarea unei activități NATO de vigilență sporită, denumită Arctic Sentry”, a declarat colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al cartierului general militar al alianței, Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), confirmând un articol publicat de revista germană Der Spiegel.

„Această activitate va consolida și mai mult postura NATO în Arctica și în zona nordică extinsă”, a adăugat acesta, citat de AFP.

El a refuzat să ofere detalii suplimentare, precizând că planificarea se află abia la început.

După o întâlnire cu Donald Trump, la Davos, în luna ianuarie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că cei doi au discutat despre modul în care aliații NATO ar putea acționa împreună pentru a asigura securitatea în Arctica, nu doar în cazul Groenlanda, ci și al celor șapte state membre NATO care au teritorii în regiunea arctică.

Nu era clar imediat dacă miniștrii apărării din cadrul NATO vor discuta acest subiect la reuniunea programată pe 12 februarie, la Bruxelles.

Potrivit regulilor alianței, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul american Alexus Grynkewich, are autoritatea de a planifica și desfășura așa-numitele „activități de vigilență sporită” fără a fi necesară aprobarea unanimă a statelor membre.